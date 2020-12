vor 25 Min.

Peter Reichert: Vom "Seehof"-Wirt in Herrsching zum Wiesn-Wirt

Peter Reichert, der Wirt vom "Seehof" in Herrsching, übernimmt den "Donisl" in München und das Bräurosl-Zelt auf dem Oktoberfest.

Plus Der Wirt Peter Reichert erhält ein großes Zelt auf dem Oktoberfest. Auch eine Münchener Traditionsgaststätte übernimmt er. Was das für den "Seehof" in Herrsching bedeutet.

Von Gerald Modlinger

Der Wirt des Herrschinger „Seehofs“ wird jetzt zum Großgastronomen in München. Am Mittwoch verkündete die Hacker-Pschorr-Brauerei, wer der neue Wirt im Traditionsgasthaus „Donisl“ am Marienplatz und im Bräurosl-Zelt auf dem Oktoberfest sein soll: Peter Reichert, der seit 24 Jahren das bekannte Ausflugslokal am Herrschinger Dampfersteg betreibt.

Ganz neu ist für Reichert das Oktoberfest freilich nicht. Er kann bereits auf seine Erfahrungen im „Original Münchner Volkssängerzelt zur Schönheitskönigin“ auf der Oiden Wiesn zurückgreifen. Viermal – 2011, 2017, 2018 und 2019 – hat er dieses bereits geführt. Doch die „Bräurosl“ ist eine etwas größere Nummer als das Theaterzelt auf der Oiden Wiesn: „6500 Plätze innen und 1500 draußen“, so groß ist die "Bräurosl" laut Reichert. Sie zählt zu den 13 Großzelten auf der Theresienwiese. Auf der Oiden Wiesn konnte Reichert bislang maximal 1390 Gäste bewirten.

Ob es eine 2021 eine Wiesn geben wird, ist noch nicht sicher

Vier Generationen lang war im Bräurosl-Zelt die Wirtsfamilie Heide tätig – bis sie im Juli für die Brauerei überraschend verkündete, das Zelt abzugeben. Das Wiesn-Geschäft schien den Heides wegen der Corona-Pandemie als zu unsicher. Tatsächlich ist momentan auch noch nicht absehbar, ob es 2021 wieder ein Oktoberfest geben wird. Eine Entscheidung darüber wird es nicht vor April, möglicherweise erst im Juni geben, hieß es gestern.

Peter Reichert vom "Seehof" in Herrsching wird neuer Wirt im Bräurosl-Zelt auf der Wiesn. Bild: picture alliance/dpa

Reichert geht jedoch derzeit davon aus, dass die Wiesn stattfinden wird. Die ersten Reservierungsanfragen gingen schon ein, auch der Aufbau müsse organisiert und Mitarbeiter engagiert werden. Für die "Bräurosl" brauche es allein schon 280 Kellner und 80 Ordner, insgesamt rund 450 Leute. Allzu große Sorgen scheint sich der 51-Jährige nicht zu machen: „Was meinen Sie, wie es losgeht, wenn wir alle geimpft sind“, sagte er im Gespräch mit dem LT. Der Zeitpunkt werde kommen, dass wieder alles weitgehend normal sein werde, dessen ist sich der Gastronom sicher.

Peter Reichert ist seit 24 Jahren Wirt im "Seehof" in Herrsching. Bild: Julian Leitenstorfer

Sorgt Peter Reichert für einen neuen Stil im "Donisl"?

Daneben soll Reichert auch den "Donisl" am Marienplatz übernehmen. Das werde keine so leichte Aufgabe werden, heißt es in den Münchner Medien, gilt der "Donisl" doch in erster Linie als Touristenlokal, dessen Geschäftsmodell auch aufgrund der Corona-Pandemie entsprechend gelitten hatte. Der bisherige Wirt hörte jedenfalls auf.

Mit Peter Reichert als Nachfolger hofft die Hacker-Pschorr-Brauerei auf eine etwas andere Ausrichtung. Reichert, der selbst Trompete spielt, gilt als Vertreter traditioneller bayerischer Gemütlichkeit, und so hoffe man, dass der „Donisl“ mit ihm wieder in erster Linie zu einem Münchner Wirtshaus werde, wird Brauereichef Andreas Steinfatt in der SZ zitiert.

Der Wirt macht selber gern Musik

Reichert, der aus einer Ebersberger Wirtsfamilie stammt, gründete einst die "Ebrachtaler Tanzlmusik" und spielte bei den „Schreinergeigern“. Die Volksmusik holte er auch in den "Seehof" in Herrsching, wo bald regelmäßig entsprechende Veranstaltungen stattfanden. Die bodenständige Unterhaltung, speziell die Gesangskunst der Volkssänger, das gemeinsame Singen und Musizieren lägen ihm am Herzen, sagte Reichert 2017 dem LT, als er zum zweiten Mal auf die Oide Wiesn kam. Ein ähnliches Konzept im Alt-Münchner Stil stellt sich Reichert sowohl für den "Donisl" als auch für die "Bräurosl" vor, für die es beim nächsten Oktoberfest zudem ein neues Zelt geben soll. Der Brauerei habe er jedenfalls schon gesagt, es könne gut sein, dass nach „Highway To Hell“ auch mal das „Rehragout“ gespielt wird, hieß es in einem Bericht der SZ.

Und was bedeuten diese Pläne für Reicherts Seehof in Herrsching? „Ich gehe raus und den ,Seehof' macht dann meine Frau“, kündigt Reichert an.

Künftig im Dienste zweier Brauereien

Interessant ist auch, dass die Reicherts dann mit zwei Brauereien zusammenarbeiten werden. Bislang sind sie in Herrsching mit dem Hofbräuhaus verbunden, das gilt auch für die Familie seiner Frau Gerda. Deren Brüder Wolfgang und Michael Sperger sind seit zehn Jahren die Wirte im Hofbräuhaus, ihre Eltern hatten den Betrieb auch schon geführt.

