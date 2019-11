vor 18 Min.

Petition aus Landsberg: Schneller fahren mit Vespa & Co.?

Plus Der SIP Scootershop aus Landsberg hat eine Petition an den Bundestag organisiert. Was darin für Kleinkrafträder gefordert wird.

Von Thomas Wunder

Die Geschäftsführer und Mitarbeiter des SIP Scootershops in Landsberg sind selbst leidenschaftlich gern mit ihren Vespas unterwegs. Jetzt haben sie eine Petition mit mehr als 26.000 Unterschriften persönlich an Ministerialrat Dr. Eberhard Janß vom Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags übergeben. Was Geschäftsführer Ralf Jodl und seine Mitstreiter damit für die Fahrer von Vespa & Co. erreichen wollen.

Der Parkraum ist jetzt schon knapp Wenn die Regelungen für Zweiräder attraktiver wären würden mehr Pendler und Autofahrer auf ein Zweirad umsteigen, und zwar nicht aus Spaß am Wochenende sondern im (beruflichen) Alltag, begründet Ralf Jodl die Petition. „Das würde uns allen guttun, dem Zweiradmarkt aber auch den Innenstädten und Pendlerparkplätzen.“ Demnächst werde es in vielen Städten Sperrungen wegen Umweltzonen geben, Parkraum sei schon lange knapp. Daher sollte der Umstieg auf umweltfreundlichere und platzsparendere Zweiräder attraktiver gestaltet werden. Und das soll damit erreicht werden, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Kleinkrafträder mit bis zu 50 Kubikmeter Hubraum von 45 auf 60 Stundenkilometer angehoben wird. SIP Scootershop ist ein Unternehmen aus Landsberg mit rund 100 Mitarbeitern, das Zubehör für Motorroller anbietet und über seinen Versand Kunden aus aller Welt bedient. Daher weiß Geschäftsführer Jodl, das die von der Petition betroffenen Kleinkrafträder vor allem im Stadtverkehr genutzt werden. Daneben würden sie aber auch gerade von jungen Menschen auf dem Land gefahren, die mobil sein wollen. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Der Roller als Verkehrshindernis „Wenn ich mich mit den für den fließenden Verkehr deutlich zu langsamen 45 Stundenkilometern nicht selbst gefährde auf dem Weg zum S-Bahnhof oder zur Arbeit, steige ich als Pendler doch viel lieber auf ein Zweirad um“, sagt Ralf Jodl. Innerhalb geschlossener Ortschaften beträgt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit 50 Stundenkilometer. Fahrzeuge, die unterhalb dieser Geschwindigkeit bleiben, würden daher regelmäßig von anderen Verkehrsteilnehmern als Behinderung empfunden und so schnell wie möglich überholt. Das sei durchaus gefährlich. Das ist das Unternehmen SIP Scootershop: Ein Scootershop mit Bella-Italia-Flair in Landsberg

