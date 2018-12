vor 51 Min.

Pfarrer lässt den „heißen Bischof“ links liegen

Kunsthandwerker und Künstler locken auf den 40. Dießener Weihnachtsmarkt vor dem Marienmünster. Nächtliche Windböen sorgten für morgendlichen Arbeitsaufwand.

Von Cordula E. Sternberg und Dieter Schöndorfer

Nach Meinung des Kundenmagazins „mobil“ der Deutschen Bahn gehört der Dießener Weihnachtsmarkt vor dem Marienmünster zu den zwölf schönsten Weihnachtsmärkten Deutschlands. Das liegt sicher nicht an der Größe, sondern an der einmaligen Atmosphäre. Daran konnte auch der kalte Wind nichts ändern, der vor allem in der Nacht zum Sonntag an der Dekoration und den Buden zerrte und auch Stände umwarf. Am Morgen rückte dann aber der Veranstalter, der Heimatverein Dießen, mit seinen Helfern an und brachte wieder alles in Ordnung. Im Moment genießen wieder viele Hunderte Besucher ihren Weihnachtsmarkt und das noch bis 18 Uhr. Sollte ein für den späteren Nachmittag angekündigtes Gewitter Probleme bereiten, so hat Marktleiter Florian Raff mit dem Ausstellern und Betreibern vereinbart, den Markt dann zu beenden. Derzeit ist die Wetterlage ruhig und die Besucher strömen laut Florian Raff zahlreich auf das Gelände.

Majestätische Kulisse des Marienmünsters

Bereits zum 40. Mal war der Dießener Heimatverein Ausrichter des Marktes vor der majestätischen Kulisse von Marienmünster und Taubenturm, wo Kommerz und Jahrmarkt-Kitsch unerwünscht sind. Strom und Konservenmusik à la „Last Christmas“ sind auf diesem Markt schlichtweg verboten. Nur mit Kerzenlicht, Fackeln, Feuerschalen und Petroleumleuchten wird der Weihnachtsmarkt nach Einbruch der Dunkelheit illuminiert.

Zum Jubiläum hatten 40 Kunsthandwerker und Künstler ihre Buden und Stände mit ausschließlich Selbstgemachtem auf hohem Niveau aufgebaut: Keramik, Leder, Textilien, Wachs, Zinn, Glas, Holz, Papier und vieles mehr lockten zum Kauf. Im barocken Taubenturm boten Goldschmiede ihre wertvollen Preziosen an.

Aufstieg in den Taubenturm

Vor dem Aufstieg in den Turm stärkten sich viele Besucher mit Bratwurst- oder Fischsemmel und Crêpes als süßem Nachtisch. Zum Aufwärmen gab es Glühwein, Punsch und „Heißen Bischof“. Den verschmähte allerdings Marienmünster-Pfarrer Josef Kirchensteiner auf seinem Rundgang durch den Weihnachtsmarkt.

Highlight und Mittelpunkt des Marktes war wieder der Schmied Walter Spensberger an seiner Esse mit dem riesigen 125 Jahre alten Blasebalg. Kasperltheater und Nikolaus sorgen dafür, dass es den kleinen Besuchern nicht langweilig wurde.

Der Dießener Weihnachtsmarkt ist aktuell auch heute geöffnet, und zwar noch bis 18 Uhr.

Themen Folgen