vor 47 Min.

Pflege für die Bäume

Das Forstamt hat vor den Großereignissen vor allem die Eschen im Blick

Vor den anstehenden Großereignissen Ruethenfest und Süddeutscher Töpfermarkt müssen nach genauer Prüfung des Forstamts zahlreiche Bäume im Lunapark, an der Lechstraße, Von-Kühlmann-Straße auf Höhe des Mutterturms, Schlossbergschule, an diversen Geh- und Wanderwegen, am Klösterl und an der Neuen Bergstraße gepflegt werden.

Besonderes Augenmerk gilt hier den Eschen, informiert eine Mitteilung der Stadt. Zahlreiche Bäume dieser Art leiden am Eschentriebsterben und Eschenkrebs. Das Eschentriebsterben wurde in Bayern erstmals im Herbst 2008 wahrgenommen. Inzwischen sind vom Eschentriebsterben in ganz Bayern und in fast ganz Europa Bäume befallen. Vor allem erkrankte Alt-eschen entlang von Wegen und in öffentlichen Anlagen müssen hinsichtlich der Verkehrssicherungspflicht verstärkt kontrolliert werden.

Beim Eschenkrebs handelt es sich um eine bakterielle Krankheit am Stamm, an Ästen und an Zweigen erkennbar durch schwarze, im Umriss rundliche oder längliche Gewebewucherungen, die zunächst eine glatte, bald aber durch Zerreißen der Borke eine stark raue Oberfläche aufweisen. Mit viel Aufwand sei hier vom Städtischen Forstamt in den vergangenen Jahren Baumpflege und Kronensicherung betrieben worden, um die Bäume und das durch sie geprägte Stadtbild zu erhalten.

Aber auch alle anderen Bäume werden genau kontrolliert und gepflegt. Neben Kronenschnitt, Kronenpflege und Totholzentnahme werden auch Sicherungsmaßnahmen mit Bändern durchgeführt, um die Bäume zu stabilisieren. Die Mitarbeiter schätzen und dokumentieren auch die Vitalität und Stabilität der Bäume.

Die Arbeiten sind in den kommenden Wochen geplant. Dabei kann es wegen der Einsatzwagen, der Hebebühnen und eines Autokrans immer wieder für kurze Zeit zu leichten Behinderungen und einseitigen Straßensperrungen kommen. (lt)

