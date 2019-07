vor 16 Min.

Pflege im Landkreis Landsberg: Wie lässt sich der Notstand abwenden?

Der Kreistag diskutiert über die Vorausschau für den Pflegebereich bis 2030. Bis dahin werden im Landkreis doppelt so viele Pflegekräfte benötigt wie bisher.

Von Gerald Modlinger

Der Landkreis Landsberg steuert auf einen Pflegenotstand zu: Diese Botschaft hatte der Mitarbeiter für das seniorenpolitische Gesamtkonzept im Landratsamt, Pajam Rais Parsi bereits im April im Senioren- und Sozialpolitischen Ausschuss vermittelt. Jetzt wiederholte er sie vor dem gesamten Kreistag – und stieß damit eine längere Diskussion an.

Über 400 zusätzliche Vollzeitkräfte werden benötigt

Bis 2030 blickte Rais Parsi voraus. Bis dahin dürfte die Zahl der pflegebedürftigen Menschen im Landkreis von derzeit gut 3000 auf über 4140 steigen. Gehe man von gleichbleibenden Anteilen von häuslicher, ambulanter und stationärer Pflege aus, brauche man bis dahin rund 1100 Pflegeplätze, im vergangenen Jahr gab es im Landkreis 648. Verdoppelt werden müsste auch die Zahl der Pflegekräfte, man bräuchte über 400 zusätzliche Vollzeitkräfte. Seit drei Monaten sind diese und viele weitere Zahlen zu diesem Thema auf dem Markt. Seither sei darüber auch mit den Bürgermeistern und Vertretern der Pflegebranche gesprochen worden, berichtete Landrat Thomas Eichinger (CSU). Den Bürgermeistern sei nahegelegt worden, Flächen auszuweisen, damit Investoren Pflegekapazitäten schaffen können. Im Fuchstal würden Gespräche über die Schaffung von 80 bis 90 Pflegeplätzen geführt. Das sei aber nicht genug, „um die Nachfrage der Bevölkerung abzudecken“. Zumal auf der anderen Seite im Februar das Senioren-Landhaus in Riederau mit 28 Betten geschlossen wurde. Im nächsten März wird das Pflegeheim „Tannenheim“ mit 18 Betten in Landsberg aufgegeben.

Ein Dauerproblem dürfte auch der Engpass bei den Kurzzeitpflegeplätzen bleiben, auch wenn in den vergangenen Monaten eine private Einrichtung in Fuchstal, der Landkreis in Greifenberg und die Caritas in Landsberg dafür Plätze bereitstellten. „100 Prozent Kurzzeitpflege sind wirtschaftlich nicht darstellbar“, machte Rais Parsi klar, dass nicht jeder Bedarf sofort befriedigt werden könne. Kurzzeitbetten seien schwächer ausgelastet und mit den üblichen Pflegesätzen häufig nicht wirtschaftlich zu betreiben.

Mehr Ausbildung und mehr Wohnraum

Aber wo sind nun mögliche Ansatzpunkte, das heraufziehende Pflegeproblem zu lösen? Mehr Nachwuchskräfte auszubilden und Anreize durch die Bereitstellung von Wohnraum zu schaffen, sprach Peter Noll (GAL) an. Da sei man dran, fügte der Landrat an und verwies auf die geplante Erneuerung und Erweiterung der Krankenpflegeschule. Trotzdem werde man auf die Zuwanderung von Arbeitskräften angewiesen bleiben.

Josef Loy (CSU) riet dazu, verstärkt die häusliche und ambulante Pflege zu betrachten, „denn wir können nicht ein Heim nach dem anderen bauen“. Da blieb sein Fraktionskollege Norbert Kreuzer jedoch skeptisch: „Die ambulante Pflege wird sich nicht mehr weiter steigern lassen, auch da gibt es ein Personalproblem.“ Und viele Angehörige seien insbesondere bei der Pflege demenziell erkrankter Personen überfordert. Es bleibe eine wichtige kommunale Aufgabe, Pflegeheime zu betreiben.

Sich etwas von der Jugendarbeit abschauen?

Den Blick auf eine Regionalisierung der Pflege in den Gemeinden zu richten, empfahl Erich Püttner (UBV). Es müsse auch das nachbarschaftliche Potenzial für die Pflege aktiviert werden. Renate Standfest (GAL) mahnte, die Rahmenbedingungen zu verbessern, damit Pflegebedürftige „länger zu Hause bleiben können, wo sie verwurzelt sind“. „Wir sollten uns Gedanken machen, etwas Ähnliches aufzusetzen wie vor Jahren für die Jugendarbeit, das Landkreis und Gemeinden je zur Hälfte finanzieren.“

Alex Dorow (CSU) sah den Gesetzgeber in der Pflicht: Er forderte ein Ende des Verbots einer Parallelförderung etwa für Kurzzeitpflegeplätze durch Staat und Kommunen. Auch dass Pflegeheime günstige Mitarbeiterwohnungen als geldwerten Vorteil versteuern müssten, müsse ein Ende haben, sagte der Landtagsabgeordnete.

Mehr zum Thema finden Sie hier: Pflegenotstand: Wer kümmert sich künftig um die alten Menschen?

Themen Folgen