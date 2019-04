vor 18 Min.

Pflegebedarf im Raum Landsberg: So dramatisch könnte die Situation werden

Plus Jetzt liegen Zahlen vor: So stark wird die Nachfrage nach Pflegeplätzen und Fachkräften bis zum Jahr 2030 im Landkreis Landsberg steigen. Was Angehörige wissen sollten.

Von Gerald Modlinger

Pajam Rais Parsi ist keiner, der dramatische Worte wählt. Doch was der im Landratsamt verantwortliche Mitarbeiter für das seniorenpolitische Gesamtkonzept im Senioren- und Sozialpolitischen Ausschuss des Kreistags zur künftigen Pflegesituation zu sagen hat, kommt bei den Zuhörern durchaus dramatisch an. Das wird spätestens klar, als Walter Eichner, Altlandrat und VdK-Kreisvorsitzender, erzählt, wie viele Pflegekräfte die Situation wahrnehmen: „Viele Leute haben Angst. Sie wollen jetzt etwas sehen.“ Andererseits blickt etwa die Leiterin des Awo-Seniorenzentrums in Landsberg, Tanja Hipp, nicht unbedingt pessimistisch in die Zukunft, wie sie dem LT sagte.

Der Prognosezeitraum Rais Parsis reicht nicht allzu weit: Gute zehn Jahre sind es noch bis 2030, und bis dahin sagt er eine deutliche Verschärfung der Pflegesituation voraus. Dazu ein paar Zahlen: Momentan (2018) gibt es 3035 pflegebedürftige Menschen im Landkreis, 2030 könnten es 4140 sein. Etwa 50 Prozent davon werden daheim von Angehörigen versorgt, 28 Prozent ambulant und 22 Prozent stationär gepflegt. Schon jetzt reichen die aktuell in acht Einrichtungen vorhandenen 648 Pflegeplätze dafür rechnerisch gar nicht aus. Schreibe man die heutigen Zahlen linear fort, so Rais Parsi, werden in elf Jahren annähernd 1100 Pflegeplätze benötigt. Dafür braucht es aber auch Pflegekräfte – bis 2030 müssten zusätzliche 419 Vollzeitkräfte gewonnen werden, das sind fast so viele wie derzeit Vollzeitkräfte in der Altenpflege tätig sind. Voll ausgelastet seien auch die ambulanten Pflegedienste. Teilweise könnten sie in Zeiten vermehrter Krankmeldungen gar nicht mehr alle Verträge erfüllen, sagte Rais Parsi. Wie wirken sich die Single-Haushalte aus? „Eigentlich müsste man einen richtigen Schock haben“, kommentierte Margarita Däubler (SPD) die Prognosen Rais Parsis, zumal sich die Situation noch kritischer entwickeln könnte. Momentan, sagte sie, werden zwar noch 75 Prozent der Pflegebedürftigen daheim versorgt, doch angesichts von inzwischen 40 Prozent Single-Haushalten und einer nahezu vollständigen Erwerbstätigkeit von Frauen werde künftig der Bedarf an Heimplätzen stärker steigen. Walter Eichner war auch wichtig, die pflegenden Angehörigen etwa durch mehr Kurzzeitpflegeplätze zu entlasten, damit diese auch mal Urlaub machen können. Sein Aufruf lautete denn auch: „Mein Wunsch und meine Bitte ist es, egal, wer zuständig ist, sich Gedanken darüber zu machen, wo bauen wir ein Pflegeheim.“ Der Landkreis tue schon einiges, antwortete Landrat Thomas Eichinger (CSU). Er verwies auf die zwei Seniorenheime, die man noch ausbauen wolle, die Pflegefachschule am Klinikum und die dort geplanten Mitarbeiterwohnungen. Aber die Frage sei, wer Aufgabenträger sei. Der Landkreis sei, das hatte schon Rais Parsi deutlich gemacht, dazu nicht gesetzlich verpflichtet. Und Eichinger lenkte dabei auch den Blick auf Landsberg: „Die Stadt hat ihre Heime verkauft.“ Offenbar zahlen nicht alle Pflegeeinrichtungen nach Tarif Und mit der Schaffung neuer Pflegebetten sei das Problem nicht gelöst. „Im Krankenhauswesen müssen ganze Stationen abgemeldet werden, weil die Pflegekräfte nicht da sind. Und ich fürchte, dass uns das auch in einer Seniorenanlage so gehen würde und wir die räumlich vorhandenen Strukturen nicht bespielen werden können.“ Welche Möglichkeiten hätte denn aber der Landkreis, Pflegekräfte anzulocken, auch wenn diese nicht gerade „hochpreisig“ bezahlt würden, wollte schließlich Helga Gall (GAL) wissen. Etwa durch Wohnungen oder Sonderzulagen? Pajam Rais Parsi korrigierte in seiner Antwort auf Galls Frage jedoch das gängige Klischee schlechter Bezahlung in der Branche: „Der Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes beinhaltet durchaus ein attraktives Gehalt. Jemand mit drei- bis fünfjähriger Berufserfahrung bekommt in Lohnsteuerklasse eins 2100 bis 2300 Euro netto im Monat.“ Das Problem sei nur, dass nicht alle Einrichtungen nach Tarif bezahlten. So sieht es in der Praxis aus Auch vor dem Hintergrund der tariflichen Bezahlung ist die Leiterin des Awo-Seniorenzentrums in Landsberg, Tanja Hipp, „optimistisch, dass es einen Weg geben wird“. Ihre Einrichtung mit 121 Betten und 59 Pflege-Vollzeitstellen sei einerseits komplett ausgelastet, sie habe aber auch alle Pflegestellen besetzt. Wer einen Angehörigen bei der Awo unterbringen möchte, muss warten. Mit acht bis zehn Interessenten sei man regelmäßig im Kontakt, diesen stünden jährlich 50 bis 60 Sterbefälle gegenüber. Um weiteres Personal zu gewinnen, müsse vermittelt werden, dass Pflegetätigkeiten nicht schlecht bezahlt seien, sagt Hipp. Es werde ein „sehr attraktiver Beruf“ werden, „wir spüren jetzt schon die Zunahme an Wertschätzung und Akzeptanz“. Wichtig sei nicht nur die Bezahlung, sondern auch das Betriebsklima und die Arbeitsbedingungen, etwa die Frage, wie oft man einspringen muss und wie viele Überstunden sich anhäufen. „Wir haben das Glück, dass wir momentan gut aufgestellt sind“, betont Hipp. Allerdings: Auf Stellenausschreibungen gebe es meist nicht mehr als eine Bewerbung. Oft würden Stellen nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda besetzt, wenn Kollegen etwa von wechselwilligen Mitarbeitern anderen Einrichtungen wissen. Lesen Sie auch den Kommentar zum Thema: Pflegesituation im Landkreis Landsberg: Was sind die Antworten?

Themen Folgen