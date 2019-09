vor 19 Min.

Pflugdorf-Stadl: Die Musiker spielen dem FC Bayern den Marsch

Am Wochenende marschierten die Musiker aus Pflugdorf-Stadl beim Trachten- und Schützenumzug in München mit.

Die Musikkapelle Pflugdorf-Stadl war am Sonntag beim Oktoberfestumzug dabei. Der nächste große Auftritt findet ebenfalls in München statt - es geht zum FC Bayern.

Von Thomas Wunder

Äußerst gefragt ist derzeit die Musikkapelle Pflugdorf-Stadl. Nach dem die Musiker beim traditionellen Trachten- und Schützenumzug des Oktoberfests mitmarschiert sind, haben sie am Samstag, 5. Oktober, ihren nächsten großen Auftritt in München. An diesem Tag wird die Musikkapelle die Bundesligapartie des FC Bayern gegen Hoffenheim in der Fröttmaninger Arena musikalisch eröffnen.

Sogar Ehemalige kommen spontan zur Marschprobe

Vor Spielbeginn werden die rund 55 Musiker aus Pflugdorf und Stadl vor 75.000 Zuschauern in die Arena marschieren und gemeinsam mit einer anderen Kapelle die Bayern-Hymne „Stern des Südens“ spielen. „Als letzte Woche die Anfrage kurzfristig kam, waren sofort alle begeistert. Sogar Ehemalige kamen spontan zur Marschprobe“, sagt Zweite Vorsitzende Maria Berger. Eigentlich hatte der FC Bayern angefragt, ob die Musikkapelle am Samstag vor dem Oktoberfestumzug auftreten können. Doch das sei zu viel an einem Wochenende gewesen, sagt Schriftführerin Nicole Arnold.

Als Ausweichtermin hätte der FC Bayern den 5. Oktober vorgeschlagen. Vor drei, vier Jahren hätte sich die Musikkapelle beim deutschen Rekordmeister beworben. Jetzt sei die Vorfreude groß. An die 55 Musiker können laut Arnold im Bus mitfahren und sich nach dem Auftritt auf dem Spielfeld die Bundesliga-Partie von der Tribüne aus verfolgen. Weil so manche etablierte Kraft wegen anderer Termine nicht mitfahren könne, würden etliche Ehemalige und auch einige Jungmusiker nach München mitfahren.

Alle drei Jahre darf man sich bewerben

Das Marschieren müsse nach den intensiven Proben für den Oktoberfestumzug nicht mehr geübt werden. Denn beim Trachten- und Schützenzug waren strenge Regeln hinsichtlich Abstand und Reihenausrichtung zu befolgen gewesen. Außerdem mussten die Musiker die Signale von Dirigentin Monika Fleschhut beachten. Die Teilnahme am Oktoberfestumzug war für die Musiker ein tolles Erlebnis, sagt Nicole Arnold. Schließlich würden die Kapellen sorgfältig ausgewählt und nur alle drei Jahre dürfe man sich überhaupt bewerben. Weil sie relativ weit hinten im Zug standen, ging es für die Musiker aus Pflugdorf-Stadl erst gegen 11.30 Uhr los. Die Wiesn erreichten die Musiker dann erst gegen 14.30 Uhr. Danach wurde der erfolgreiche Auftritt im Hacker-Zelt gefeiert.

Themen folgen