Pitzling

vor 17 Min.

Hangrutschgefahr? Anwohner aus Pitzling startet Petition

Plus Die Bebauung an der Seestraße Nord im Landsberger Stadtteil Pitzling sorgt weiter für Diskussionen. Ein Anwohner ruft nun eine Petition ins Leben.

Von Dominik Stenzel

In Pitzling gibt es weiterhin Wirbel um die Bebauung an der Seestraße Nord. Wie berichtet, befürchten Bürgerinnen und Bürger, dass der quellenreiche Hang in Zukunft sogar ins Rutschen kommen könnte. Im LT-Gespräch wollte der Architekt zweier neuer Häuser, die gerade errichtet und bereits im Januar bezogen werden sollen, die Bedenken ausräumen. Nun gibt es dennoch eine Petition – mit eindeutigen Forderungen an die Stadt. Eingabesteller Christian Schuster spricht über die Beweggründe.

