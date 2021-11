Pitzling

Hangrutschgefahr in Pitzling? Jetzt spricht der Architekt

Könnte es wegen der Neubauten an der Seestraße Nord in Pitzling zu einem Hangrutsch kommen? Architekt Klaus Rothhahn möchte den Bürgerinnen und Bürgern ihre Sorgen nehmen.

Von Dominik Stenzel

In der Seestraße Nord in Pitzling wird es momentan eng. Immer wieder fahren Baustellenfahrzeuge zwei graue Neubauten an – die Arbeiten an den Häusern sind bereits weit fortgeschritten. Während der Bürgerversammlung im vergangenen Monat wurde deutlich: Bei vielen Bürgerinnen und Bürgern kommt die städtisch-modern wirkende Bebauung alles andere als gut an (LT berichtete). Sie fürchten sogar, dass der wasserführende Hang abrutschen könnte. Im Gespräch mit unserer Redaktion will Klaus Rothhahn, der Architekt der beiden Häuser, nun diese Bedenken ausräumen. Anwohner konkretisieren unterdessen ihre Bedenken.

