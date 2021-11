Pitzling

vor 33 Min.

Intensive Diskussion über das Dorfbild in Pitzling

An der Seestraße Nord in Pitzling wird fleißig gebaut.

Plus Zur Bebauung in der Seestraße Nord in Pitzling gibt es unterschiedliche Meinungen. Was der Ortssprecher und der Architekt dazu sagen.

Von Thomas Wunder

Die Bebauung an der Seestraße Nord im Landsberger Stadtteil Pitzling sorgt für Diskussionen. Anwohner Christian Schuster hat deswegen eine Petition ins Leben gerufen, in der er die Stadt auffordert, vor einer weiteren Bebauung ein hydrologisches Gutachten für den Hang vorzunehmen und den Bebauungsplan Pitzling Nord zu überarbeiten, um den dörflichen Charakter zu erhalten. Wie Stadtrat und Ortssprecher Franz Daschner (UBV) die Bebauung sieht und was der Architekt der beiden Neubauten, Klaus Rothhahn, zur Petition sagt.

