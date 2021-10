Pitzling

Sorgen wegen Neubauten: Pitzlinger befürchten Hangrutsch

Plus Die massive Bebauung in der Seestraße Nord kommt in Pitzling nicht gut an. Was die Bürger und der Ortssprecher im Landsberger Stadtteil sonst noch kritisieren.

Von Dagmar Kübler

Die Bürgerversammlung in Pitzling wurde gleichzeitig der „Antrittsbesuch“ von Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV). Rund 50 Bürger waren gekommen und hatten auch einige Anliegen mitgebracht. So drehte sich die Diskussion vor allem um Verkehr und Parken in der Seestraße Pitzling Nord. Ebenfalls kritisiert wurde dort die massive Bebauung eines wasserführenden, steilen Hanges. Doch auch ein Lechsteg auf der Höhe von Pitzling und der Ausbau eines Dorfplatzes waren aktuelle Themen.

