Weltumsegler Martin Finkbeiner aus Pitzling ist jetzt auch Autor

Plus Martin Finkbeiner aus Pitzling hat bislang als Weltumsegler und Umweltaktivist von sich reden gemacht. Jetzt hat er ein Buch geschrieben

Dieses Buch hat Suchtpotenzial. Wer glaubt, kurz hineinschmökern und das Werk anschließend zur Seite legen zu können, irrt sich. „Elmo und das geraubte Blau“ ist eine aufregende, spannende, lehrreiche und ziemlich lesefreundliche Geschichte. Autor und Weltumsegler Martin Finkbeiner aus Pitzling entführt mit ihr in die Welt der Meere und ihrer vielen Fabelwesen.