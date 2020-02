19.02.2020

Pitzlingern ist das AST zu teuer

Vor allem der Verkehr ist Thema im Stadtteil

Einen bunten Strauß an Themen haben die Pitzlinger Oberbürgermeister Mathias Neuner bei der Bürgerversammlung gebunden – mancher Bestandteil dürfte ihm schon aus den vergangenen Jahren bekannt gewesen sein: Hundetoiletten, Anruf-Sammel-Taxi (AST), der ehemalige Gasthof Hirsch oder die Idee einer Fußgänger- und Radfahrerbrücke im Süden von Landsberg.

Die Fußgänger- und Radfahrerbrücke weiterzuverfolgen, forderte ein Bürger ganz nachdrücklich, zumal der Oberbürgermeister ja auch versprochen habe, einen Posten für eine Machbarkeitsstudie im Haushalt aufzunehmen, nur sei davon jetzt nichts zu finden. Haushaltsreferent Christian Hettmer ( CSU) erklärte dazu, das Projekt habe nicht erste Priorität und um es wasserrechtlich und naturschutzfachlich zu prüfen, seien keine extra Gelder notwendig, der Aufwand hierfür sei über die Personalkosten abgedeckt.

Oberbürgermeister Neuner sprach in diesem Zusammenhang von einem „dicken Brett, das gebohrt werden muss“. Man befinde sich im Landschaftsschutzgebiet, und auf der anderen Uferseite sei der Truppenübungsplatz gelegen, der nicht betreten werden dürfe. In den nächsten fünf Jahren werde in Sachen Brücke nichts passieren, so Neuner.

Während der zweistündigen Debatte im alten Schulhaus ging es auch wieder ums Anruf-Sammel-Taxi. Das ist mit vier Euro für eine Fahrt manchem Pitzlinger zu teuer. Diese Einschätzung relativierte jedoch Ernst Müller, der Chef des Ordnungsamts. Das sei nur ein Euro mehr als innerhalb Landsbergs. Oberbürgermeister Neuner ergänzte, jede Fahrt nach Pitzling werde mit elf Euro subventioniert. Er riet dazu, dass sich mehrere Fahrgäste zusammentun sollten: „Die erste Person zahlt vier Euro, die zweite 2,50 Euro und die dritte nichts.“ Noch billiger, ergänzte Stadtrat Franz Daschner (UBV), gehe es, wenn man sich von einer Mitfahrerbank aus mitnehmen lasse.

Eine bessere Fahrradverbindung über den Wildpark wünschte der frühere Ortssprecher Walter Diehl. An Sonn- und Feiertagen käme man mit dem Rad kaum an den Spaziergängern vorbei, berichtete er. Der Weg solle verbreitert werden, damit Fußgänger und Radfahrer mehr Platz hätten.

Klagen über mangelnde Sauberkeit und Ordnung blieben auch dieses Mal nicht aus. Moniert wurde, dass das in der Bürgerversammlung im vergangenen Jahr zugesagte Hundeklo am Eingang des Wildparks noch nicht aufgestellt worden sei. Zu diesem Thema konnte der Oberbürgermeister aber ein paar statistische Daten liefern: Die Zahl der Stationen sei von 70 auf 120 erhöht worden. Zwei Mitarbeiter seien damit beschäftigt, im Jahr 48 Tonnen Hundekot zu beseitigen.

Franz Daschner wies auf Müll rund um die Container an der Stoffener Straße hin. Weiter sagte er, das für jeden Ortsteil im Haushalt enthaltene 10000-Euro-Budget solle heuer für den Kauf einer neuen Mikrofonanlage für das Dorf verwendet werden. Daschner berichtete auch von der Absicht, zwei Tafeln aufzustellen, um dörfliche Veranstaltungen anzukündigen. Ob dies an den Ortseingängen oder an der Ummendorfer Straße sinnvoller wäre, darüber gingen die Meinungen auseinander. Sanierungsbedarf bestehe beim alten Schulhaus, sagte Daschner mit Blick auf Installationen und Gebäudedämmung.

Kritik gab es auch wegen des Zustands der Aussegnungshalle. Von einer „mittleren Katastrophe“ sprach eine Versammlungsbesucherin, da habe man jüngst bei einem Todesfall erst die Spinnweben zur Seite kehren müssen. Ob es möglich wäre, dem Mesner einen Schlüssel zu geben, fragte sie. Das sei nicht zulässig, wurde ihr geantwortet.

Gewünscht wurde auch ein Buswartehäuschen. Oberbürgermeister Neuner verwies darauf, dass es solche Unterstände nur an 20 von 90 Haltestellen in der Stadt gebe, man werde den Wunsch aber prüfen.

Nachgefragt wurde auch der Stand beim ehemaligen Gasthof Hirsch. Neuner erinnerte daran, dass ein Biergarten von den Anwohnern kritisch gesehen werden würde, aktuell gebe es keinen neuen Planungsstand. (ger)

