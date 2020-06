15:05 Uhr

Pizzabote in Landsberg von Hund gebissen

Mann muss ins Krankenhaus. Hund beißt durch Gitterstäbe.

Ein 23-jähriger Landsberger, der für einen Pizza-Dienst Waren ausliefert, sollte am Freitag gegen 19.30 Uhr in der Viktor-Frankl-Straße in Landsberg eine Pizza zustellen.

Hund kommt an die Gartentür

Statt dem Mann, der die Pizza bestellte, erschien aber ein Hund an der Gartentür und biss den Pizzaboten durch die Gitterstäbe ins rechte Bein. Hierbei erlitt der 23-Jährige eine oberflächige Bisswunde und musste sich zur Behandlung ins Klinikum. Der Hundebesitzer konnte noch nicht ermittelt werden. Die Pizza konnte nicht zugestellt werden, so die Polizei. Die Polizei bittet Zeugen sich zu melden. (lt)

