Neubau des Jugendzentrums wird teurer

Tiefgarage und Gebäude in der Landsberger Lechstraße kosten fast zehn Millionen Euro

Und wieder wird ein Bauprojekt in Landsberg deutlich teurer als erwartet. Beim Neubau des Jugendzentrums in der Lechstraße wird mit einer Steigerung der Baukosten um rund 2,4 Millionen Euro gerechnet. Das ist das Ergebnis der Vorplanung und der Kostenschätzung der beauftragten Planer. Insgesamt werde der Neubau mit Tiefgarage rund 9,5 Millionen Euro kosten. Etwa die Hälfte der Baukosten könne wohl aus Förderprogrammen sowie Baukostenzuschüssen des Investors des neuen Stadtviertels Urbanes Leben am Papierbach finanziert werden.

Denn das bestehende Jugendzentrum an der Spöttinger Straße muss einer im neuen Baugebiet Urbanes Leben am Papierbach benötigten Kindertagesstätte weichen. Deshalb wird in unmittelbarer Nähe des Ignaz-Kögler-Gymnasiums ein neues Jugendzentrum auf dem Gelände des ehemaligen AKE-Kindergartens entstehen. Der Investor des neuen Baugebiets hat sich vertraglich dazu verpflichtet, einen Teil der Baukosten zu übernehmen, der an den Baukostenindex gekoppelt ist.

Was ist in der Lechstraße geplant? Unter dem neuen Jugendzentrum soll eine einstöckige Tiefgarage mit rund 80 Stellplätzen entstehen – mit Verbindung zur bestehenden Parkgarage in der Lechstraße. In der neuen Tiefgarage könnten dann auch Stellplätze für Anwohner aus dem Vorderanger und Hinter-anger Platz finden. Das Gebäude darüber hat zwei Geschosse und eine gebogene Form, wie Architekt Klaus Friedrich bereits Mitte November dem Stadtrat vorstellte. Herzstück des neuen Jugendzentrums sei ein Veranstaltungssaal mit Backstage-Bereich und Umkleiden.

Im Pandemieausschuss des Stadtrats informierte Stephan Schönmetzler vom Hochbauamt der Stadt jetzt unter anderem über den aktuellen Planungsstand und die Kostenentwicklung. Demnach werde die Tiefgarage rund 3,7 Millionen Euro und das neue Jugendzentrum etwa 5,8 Millionen Euro kosten. Als Baumaterial für das Gebäude werde Infraleichtbeton – auch Dämmbeton genannt – verwendet. „Das ist ein sehr innovativer Baustoff“, sagte Stephan Schönmetzler.

Stadtrat Wolfgang Weisensee (Landsberger Mitte) interessierte sich für das Energiekonzept. Denn seiner Meinung nach müsse gerade in einem Gebäude, das von Jugendlichen und jungen Erwachsenen genutzt wird, an erneuerbare Energien gedacht werden. Die Energie für das neue Jugendzentrum sollen die Stadtwerke über ihr Fernwärmenetz liefern, wie Stephan Schönmetzler sagte. Und die hätten zugesagt, dass erneuerbare Energien verwendet würden.

Ein weiteres Thema war die Begrünung des Dachs. Die ist laut Schönmetzler notwendig, damit Regenwasser langsam abfließen könne. Denn ein übliches Ableiten des Wassers in den Boden sei nicht möglich, da sich unter rund 90 Prozent der Fläche die Tiefgarage befinde. Die Entwässerung sei mit dem Wasserwirtschaftsamt abgesprochen. Markus Salzinger (UBV) regte erneut an, auf dem Dach des Jugendzentrums eine Fotovoltaikanlage zu errichten. Eine Dachbegrünung und eine solche Anlage würden sich seiner Meinung nach nicht ausschließen. (wu)