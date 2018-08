vor 37 Min.

Plötzlich fiel ein brennender Klumpen aus dem Sägewerks-Silo

Großer Feuerwehreinsatz gestern in Landsberger Sägewerk. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt.

Von Dieter Schöndorfer

Eine Reihe von Glutnestern in einem Silo eines Landsberger Großsägewerks verursachten gestern nicht nur einen hohen Schaden, sondern auch einen erheblichen Feuerwehreinsatz im Frauenwald.

Ein brennender Klumpen fiel herab

Wie die Polizei berichtet, wollte ein Lkw-Fahrer gegen 12.13 Uhr aus dem Silo, das etwa zu zehn Prozent gefüllt war, Sägespäne laden. Dazu hatte er seinen Sattelschlepper unter das Silo gelenkt. Nach kurzer bemerkte er aber – der Auflieger war schon zu dreiviertel gefüllt –, dass ein bereits brennender Klumpen aus dem Silo fiel.

Der Fahrer reagierte sofort

Der Lkw-Fahrer reagierte sofort, fuhr den Zug wieder heraus und der Auflieger wurde schnell von Werksangehörigen gelöscht. Die alarmierten Feuerwehren Kaufering, Landsberg und Erpfting bekämpften die Glutnester im Silo und löschten den Auflieger endgültig.

In dem Silo werden Sägespäne gelagert

Laut Polizei dürfte die Ursache in einem technischen Defekt liegen. In dem Sägewerk werden die Sägespäne und Sägemehl in einem 1400 Kubikmeter fassenden Silo gelagert.

Den Schaden am Auflieger schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro, an der Elektrik im Silo auf etwa 20000 Euro.

Themen Folgen