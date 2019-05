vor 6 Min.

Plötzlicher Spurwechsel: Unbekannter löst Unfall auf der B17 aus

Auf der B17 hat sich am Sonntag ein Verkehrsunfall ereignet. Die Polizei sucht nach einem unbekannten Fahrer, der plötzlich die Spur wechselte und so die Kollision auslöste.

Die Polizei Landsberg sucht nach dem Fahrer einer silberfarbenen Mercedes A-Klasse. Er hat am Sonntag auf der B17 durch einen plötzlichen Fahrstreifenwechsel einen Unfall ausgelöst. Gegen 16 Uhr war der Mann auf der Bundesstraße in Richtung Landsberg auf der rechten Fahrspur unterwegs, die im weiteren Verlauf über den Kreisverkehr auf die A96 in Richtung Lindau führt. Laut Polizei wechselte der Fahrer kurz vor dem Kreisverkehr unvermittelt auf die linke Spur und zwang so eine andere Autofahrerin zu einer Vollbremsung, die dadurch einen Zusammenstoß verhinderte.

Allerdings konnte ein nachfolgender 29-jähriger Autofahrer nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Wagen der 19-jährige Frau auf. Beide wurden dabei leicht verletzt. Der unbekannte Fahrer fuhr einfach weiter. Jetzt wird wegen Unfallflucht ermittelt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. (lt)

Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 08191/932-0.

