Podiumsdiskussion: Gibt es bald neue Pflegeheime in der Stadt?

Plus Die Wohlfahrtsverbände befragen in Landsberg die OB-Kandidaten. Amtsinhaber Mathias Neuner informiert in einem Satz über Gespräche für zwei neue Einrichtungen für Senioren.

Am Wiesengrund und im Landsberger Osten könnten zwei Pflegeeinrichtungen entstehen. Oberbürgermeister Mathias Neuner ( CSU ) hat dies bei der von den Wohlfahrtsverbänden organisierten Podiumsdiskussion am Mittwoch im Sportzentrum angesprochen. Das LT hat nachgefragt.

Namen will Neuner noch keine nennen, aber er sei im Gespräch „mit einem deutschlandweit anerkannten Pflegebetreiber“. Der Hintergrund: In den nächsten 15 Jahren braucht Landberg laut Neuner 350 stationäre Pflegeplätze zusätzlich. „Der einzige Bereich, wo Baurecht für ein Pflegeheim schnell geschaffen werden kann, ist das Areal Wiesengrund “, sagt Neuner. Der Bebauungsplan müsse dort geändert werden, aber der Oberbürgermeister geht davon aus, dass dies relativ zügig umgesetzt werden könnte. Ein Konzept mit seniorengerechten Wohnungen Außerdem sei er noch im Gespräch mit einem Betreiber, der ein ambulant-stationäres Konzept verfolge. „Es ist ein Wohnhaus mit seniorengerechten Wohnungen.“ Dort könnten beispielsweise Demenzkranke oder gehbehinderte Senioren mit ihren Lebenspartnern, die nicht eingeschränkt sind, einziehen „und in Würde altern können“. Tagespflege, Kurzzeitpflege und Langzeitpflege seien angedacht. Neuner schwebt dafür ein Areal im Osten vor, das aber noch nicht in städtischer Hand sei. Konkretes mit den Interessenten zu besprechen, macht laut Neuner aber erst Sinn, „wenn ich wiedergewählt bin“. Welche Vorstellungen die OB-Kandidaten zu den Themenkomplexen Kinderbetreuung, Inklusion, bezahlbares Wohnen und Pflege haben, das erfuhren die rund 180 Zuschauer im Sportzentrum. Eingeladen hatte der Arbeitskreis freie Wohlfahrtspflege ( Arbeiterwohlfahrt , Rotes Kreuz, Caritas , Diakonie, Paritätischer Wohlfahrtsverband ). Die Moderation übernahm der parteilose Fuchstaler Bürgermeister Erwin Karg. An die 180 Personen kamen ins Sportzentrum zur Podiumsdiskussion der OB-Kandidaten. Bild: Christian Rudnik

Krippen- und Kitasituation Wie schon bei der Diskussion im Stadttheater griffen vor allem Doris Baumgartl (UBV) und Felix Bredschneijder ( SPD ) Oberbürgermeister Mathias Neuner an. Baumgartl , die Kindergartenreferentin im Stadtrat ist, verwies auf den Maßnahmenplan, der im Sommer 2019 beschlossen wurde. Sie kritisiert, dass nicht umgesetzt werde, was beschlossen sei. Seit 2018 wisse man, was an der Schongauer Straße geplant sei, „aber es passiert nichts.

Felix Bredschneijder sagte, dass ein Landsberger Unternehmen einen Betriebskindergarten bauen und ihn für alle öffnen wolle. Der Unternehmer habe aber von der Stadt keine Antwort zu dieser Idee bekommen. „Ich verstehe nicht, warum Hilfe nicht angenommen wird.“ Moritz Hartmann (Grüne) wünscht sich, den Wohlfahrtsverbänden mehr auf Augenhöhe zu begegnen. Wer ist schuld an der Verzögerung? „Wir haben zehn Kindergärten in Planung bis 2035“, sagte Mathias Neuner. Nicht immer sei der Oberbürgermeister schuld, auch der Stadtrat verlangsame, sprach Neuner die Planungen für die Kindertagesstätte am Reischer Talweg an. Daraus entwickelte sich zwischen ihm und Baumgartl ein Disput, wer verantwortlich ist, dass sich die Planungen für die Kindertagesstätte am Reischer Talweg verzögert hat. Wie berichtet wurde die Bauweise für das geplante Gebäude mehrfach umgeplant von Modul auf Massiv auf Holz bis zum Beschluss im Februar, der ein Hybrid aus Massiv- und Holzbauweise vorsieht. „Ich nehme einen Kindergarten, wenn ich ihn geschenkt bekomme“, sagte Neuner zu Bredschneijders Vorwurf. Er habe aber kein Angebot eines Unternehmens auf dem Tisch liegen. Auf Anfrage des LT hakte Neuner bei der Verwaltung nach und teilte später mit, dass es zwar bei einem Landsberger Unternehmen die Idee gebe, einen Betriebskindergarten einzurichten, aber keine konkrete Planung an die Stadt herangetragen worden sei. ?

Über das Thema bezahlbarer Wohnraum ist nach der im Stadttheater berichtet worden. Inklusion Keine großen Differenzen gab es bei diesem Punkt. Jeder Kandidat formulierte, was für ihn Inklusion bedeutet.





Keine großen Differenzen gab es bei diesem Punkt. Jeder Kandidat formulierte, was für ihn Inklusion bedeutet. Pflege Baumgartl sprach sich für dezentrale kleine Einheiten aus und forderte Unterstützung für pflegende Angehörige. Bredschneijder sprach von der Notwendigkeit, Kurzzeitpflegeplätze einzurichten. Für Hartmann ist es wichtig, die Sozialen Berufe zu stärken. Sehr kleine Einheiten zu verwirklichen hält er für schwierig wegen des Personals.





sprach sich für dezentrale kleine Einheiten aus und forderte Unterstützung für pflegende Angehörige. Bredschneijder sprach von der Notwendigkeit, Kurzzeitpflegeplätze einzurichten. Für ist es wichtig, die Sozialen Berufe zu stärken. Sehr kleine Einheiten zu verwirklichen hält er für schwierig wegen des Personals. Schwerpunkte Gefragt nach der Priorität bei den Themen wählten Baumgartl und Bredschneijder bezahlbaren Wohnraum, da der in alle Bereiche hineinspiele. Hartmann verwahrte sich dagegen, bei sozialen Themen eine Priorität nennen zu müssen, und Neuner verwies auf die Pflichtaufgaben wie Kinderbetreuung, die eine Kommune leisten müsse.



