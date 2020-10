vor 19 Min.

Poetry Slam aus der Corona-Pause zurück

Wie der Dichterwettstreit im Stadttheater heute über die Bühne geht

Nach achtmonatiger Corona-Pause findet am heutigen Freitagabend im Landsberger Stadttheater ein Poetry Slam statt. Ab 20 Uhr stellen sich acht Slammer einem Dichterwettstreit. Allerdings ist die Besucherzahl stark begrenzt.

Dieses Jahr verläuft alles etwas anders. Statt der üblichen 200 bis 350 Zuschauer dürfen lediglich 98 Besucher in das Stadttheater, um das Einhalten der üblichen Hygienevorschriften gewährleisten zu können. Die Abendkasse wird dennoch besetzt, falls Karten storniert werden und somit wieder zurück in den Verkauf gehen. Kurzentschlossene haben also mit Glück noch die Chance auf einen Platz.

Im Theater gilt laut dem Veranstalter, dem Kreisjugendring (KJR) Landsberg: Wer nicht auf seinem Platz sitzt, muss eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und Abstand zu anderen Besuchern halten. Zuschauer, deren Sitzplätze mittig sind, werden zuerst eingelassen, um den Kontakt untereinander zu vermeiden. Gleichermaßen gelten die Vorschriften für die Dichter und Dichterinnen, die entweder ein eigenes oder ein in Frischhaltefolie gewickeltes Mikrofon erhalten. „Wir möchten der Jugend auch in diesen Zeiten etwas bieten können“, erklärt Stefan Ehle, der Geschäftsführer des Kreisjugendrings. Für den KJR entstünden Kosten in dreistelliger Höhe, wovon die Miete des Stadttheaters, Werbeaktionen sowie auch die Künstler und der Moderator bezahlt werden müssen. Jedoch zeigt sich Ehle zuversichtlich: „Eventuell werden wir sogar von der Kulturförderung der Stadt unterstützt.“

Auf die Möglichkeit, die Auftritte digital zu übertragen, wird vorerst verzichtet, um keine verminderte Besucher-Nachfrage zu riskieren, erklärt Stefan Ehle. Falls jedoch alles reibungslos verlaufen sollte, können sich all diejenigen, die keine Eintrittskarte mehr ergattern konnten, auf den nächsten Poetry Slam am 13. November freuen. Die Karten gibt es – sofern das Event stattfinden kann – im Theaterbüro oder im Reisebüro Vivell am Landsberger Hauptplatz. (ede)

