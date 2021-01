21.10.2020

Pole-Dance-Kater Pauli räkelt sich in Kaufering

Plus Der vermeintliche Streuner wurde zur Katze mit eigener Instagramseite. Wie Katze Pauli in Kaufering seinen Tag zwischen Kinosessel und Poledancestange verbringt.

Von Julia Greif

Unechte Katzen auf der Kinoleinwand gibt es seit dem Kinofilm „Cats“ einige. Aber eine echte Katze im Kino? Und dann auch noch im Tanzstudio gegenüber? Ja, das gibt es: Seit drei Jahren macht Kater Pauli die Kauferinger Viktor-Frankl-Straße unsicher. Wie er seinen Tag verbringt, und wie Pauli mit seiner Bekanntheit umgeht.

Sein Lieblingsplatz ist das weiße Sofa in der Ecke des Kauferinger Tanzstudios „Moving Art“. Hier beobachtet Kater Pauli am Dienstagabend sehr genau, wie vier Tänzerinnen in Ballerinaposition in den verschiedenfarbigen Seidentüchern hängen. Während Trainerin und Studioinhaberin Lydia Liedl Anweisungen gibt, schleicht der Kater um die Tücher, die bis zum Boden reichen, herum. Doch Pauli ist nicht nur im Tanzstudio unterwegs: Er ist in der ganzen Viktor-Frankl-Straße bekannt.

In den Technikraum des Kinos darf Kater Pauli nicht

Als der braun-schwarz getigerte Kater mit der markanten kahlen Stelle am Kinn Sebastian Kremer, Marketingleiter des gegenüber des Tanzstudios liegenden Filmpalasts, auffiel, dachte dieser, der damals sehr abgemagerte Kater sei ein Streuner. Die in der Straße ansässigen Unternehmer päppelten ihn auf. Im Kino nennt Kater Pauli die Eingangshalle sein Reich. Nur in den Technikraum darf er nicht. Die Kinobesucher seien begeistert, besonders die Kinder, sagt Sebastian Kremer. Den Satz „Da sitzt eine Katze auf meinem Platz“, bekomme er öfter zu hören.

2019 verschwand Pauli, das fiel gleich allen in der Viktor-Frankl-Straße auf. Das örtliche Tierheim hatte damals den ursprünglichen Besitzer ermittelt. Doch der wollte Pauli nicht mehr. Lydia Liedl musste mit dem Tierheim kämpfen, um Pauli im Studio behalten zu können – weil das Studio nah an der Straße lag.

Der Kater ist sehr neugierig

Seit Mai 2019 gehört Pauli offiziell Lydia Liedl. Der fünfjährige Kater gehört ebenso zum Tanzstudio wie die pinken und silbernen Tanzstangen im Raum. „Er ist unser interner Chef“, so Lydia Liedl, und ergänzt: „Glücklicherweise hat hier auch keiner eine Katzenhaarallergie.“ Während die Kundinnen sich beim Stretching-Kurs abmühen, legt sich Kater Pauli gern auf den hellen Boden mit Fußbodenheizung. Und während die einen trainieren, „läuft er auch ohne Rücksicht auf Verluste mittendurch“, so Lydia Liedl. Inzwischen ist Pauli auch Silk-Trainer, mit eigener Urkunde. Beim Kurs Aerial Silk führen die Artisten Kunststücke an doppelt hängenden Tüchern aus, die an der Decke befestigt sind.

Ein typischer Kater-Tag in Kaufering sieht so aus: Zwischen sieben und neun Uhr lassen ihn Lydia Liedl, ihr Mann oder Mitarbeiter des Studios hinaus. Bei schlechtem Wetter bevorzugt es der Kater aber, im Warmen und Trockenen zu bleiben. Zu fressen bekommt er im Studio. Wenn Kater Pauli nicht im Kinosaal sitzt oder sich auf dem Grünstreifen vor dem Studio sonnt, erkundet er die weitere Umgebung: Sobald irgendwo eine Tür in der Straße offenstehe, schaue er hinein, so Lydia Liedl.

Pauli-Fans können Merchandise-Artikel kaufen

Seit Januar 2018 können Katzenfans Paulis Abenteuer auf seinem eigenen Instagramkanal verfolgen: Pauli auf dem Vertikaltuch, Pauli unter dem Weihnachtsbaum, Pauli, wie er mit seinen weißen Pfoten mitten durch die Pole-Dance-Choreografie stolziert. Das sind nur einige der Bilder und Videos auf dem Kanal. „Ich habe mehr Bilder von ihm auf meinem Handy als von meiner Familie“, verrät Lydia Liedl. Und Pauli-Fans können Merchandise-Artikel mit Sprüchen wie „Sleep. Eat. Pauli. Pole. Repeat“ kaufen: Vom T-Shirt über Tassen, Pullis bis zu Kissenbezügen ist alles Mögliche dabei.

Bei so viel Bekanntheit – was kann denn dann in Zukunft noch kommen für Pauli? „Eine Kinorolle wäre schon toll“, meint Lydia Liedl. „Aber ich glaube nicht, dass er bereit ist für den großen Ruhm. Er hat ja so schon genug natürliche Arroganz“, sagt die Studiobesitzerin und lacht.

