Politik statt Ritterspiele in der Arena in Kaltenberg

Plus Wegen Corona wählt die CSU im Bundeswahlkreis Landsberg-Starnberg-Germering ihren Bundestagskandidaten bei einer Open-Air-Veranstaltung. So haben die Delegierten entschieden.

Ungewöhnliche Zeiten verlangen ungewöhnliche Orte: Um trotz Corona-Pandemie die Wahl des Bundestagskandidaten sowie der Delegierten als Präsenzveranstaltung abhalten zu können, wählte der Bundeswahlkreis 224, also Starnberg-Landsberg-Germering, am Samstag die Arena zu Schloss Kaltenberg als Austragungsort. Wie die Wahl ablief und wie der Bundestagskandidat auf den Wahlkampf blickt.

Wo sonst Lanzen brechen und Ritterrüstungen klirren, wurde unter freiem Himmel erneut Michael Kießling zum Bundestagskandidaten gewählt. Von den 160 Delegierten der Kreis- und Ortsverbände waren 145 anwesend und gaben ihre Stimmen ab. 140 davon fielen auf Michael Kießling, den einzigen Kandidaten.

Das BRK bietet freiwillige Corona-Selbsttests an

Alles scheint verwaist: Die sonst überquellenden Besucherparkplätze so gut wie leer, beim Gang entlang der geschlossenen Fachwerkbuden herrscht Wehmut ob der auch heuer nicht stattfindenden Ritterspiele. Statt mittelalterlicher Genüsse wartet das BRK mit freiwilligen Selbsttests auf. Trotz Warteschlange herrscht dort lautes Gelächter, nicht jeder entscheidet sich jedoch für das Probestäbchen in Nase oder Rachen, sondern biegt gleich zur Arena ab, freilich vom Parkplatz weg ausgerüstet mit FFP2-Maske.

Dort, im überdachten Teil, kleben Papierblätter in großzügigem Abstand auf den Rängen, die als Sitzplatzmarkierung dienen. Im Sand der Arena sprießt erstes Grün und zeigt an, dass hier schon lange nicht mehr gekämpft und um die Gunst des Publikums gerungen wurde, was Kießling nun jedoch nachholen wird.

Wo sich normalerweise die Zuschauer drängen, herrscht viel Platz: Die Corona-Abstandsregeln einzuhalten war für die Delegierten kein Problem. Foto: Dagmar Kübler

Eine einsame Holzterrasse im Sand, überdacht vom blauen CSU-Pavillon, am plastikgeschützten Mikro probt Kießling seine Ansprache, während schon frühzeitig die ersten Wähler eintrudeln und mit ihren Stimmzetteln Platz nehmen.

Um die Veranstaltung abzukürzen, verzichtet der 47-Jährige auf den obligatorischen Rechenschaftsbericht und hat statt dessen Flyer drucken lassen, mit denen sich die Wartenden die Zeit verkürzen. Darin zeigt er sich bürgernah und dem Landkreis verbunden, so bei einer Erntepressefahrt oder bei einer Wanderung mit Bürgern nach Andechs. Seit seiner Wahl 2017 habe er 174.600 Kilometer zurückgelegt, 219 Plenarsitzungen absolviert und 1300 Schüler als Gäste in Berlin begrüßt, ist da zu lesen.

Politische Karriere begann als Bürgermeister in Denklingen

Nicht nur für Michael Kießling, der seine politische Karriere 2014 als Bürgermeister von Denklingen begann, war es ein besonderer Tag, sondern auch für den anwesenden Landrat Thomas Eichinger, der an diesem Samstag Geburtstag hatte. Lobende Worte für Kießling fand die Starnberger Kreisvorsitzende Stefanie von Winning: „Michael Kießling hat uns sehr gut im Bundestag vertreten und sich engagiert in die Themen eingearbeitet.“ Seine große Stärke sei das Zuhören, dass er Argumente abwäge und dann zu einer Entscheidung komme. Er sei viel im Landkreis unterwegs gewesen und habe die Argumente aus dem Wahlkreis gut in Berlin einbringen können.

Kießling: Bürgernähe ist keine Floskel

Auch Kießling selbst betonte in seiner kurzen Vorstellungsrede seine Bürgernähe: „Das ist keine Floskel, das lebe ich. Ich will die Nöte und Interessen aufnehmen und in die Politik mitnehmen.“ Die Zeiten seien schwierig, sagte der Politiker, und zwar sowohl mit Blick auf die Pandemie als auch auf den bevorstehenden Wahlkampf. Es gelte, die christlich-sozialen Werte gegen Rot-Rot-Grün zu verteidigen. „Es geht um eine Richtungswahl und darum, wie wir aus der Pandemie rauskommen, wie wir das Klima schützen können und wie wir das alles finanzieren“, nannte Kießling die Hauptthemen.

Unternehmen stärken, in das Ehrenamt und in Familien investieren und mehr Klimaschutz durch Anreize schaffen, als durch Verbote, seien Ziele der CSU. Der Wahlerfolg hänge von den Inhalten des Programms sowie von den „Köpfen“ ab, so Kießling, der erwartungsgemäß Markus Söder als den besseren Kanzlerkandidaten hervorhob: „Er hat sein Angebot gemacht, ich bin gespannt, ob es die CDU annimmt.“

