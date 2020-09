06:09 Uhr

Politiker und Unternehmer: Markus Wasserle gilt als Macher

Markus Wasserle in seinem Büro in der Geschäftsstelle der Kreishandwerkerschaft.

Plus Markus Wasserle aus Kaufering hat viele Talente und ist unter anderem stellvertretender Landrat und hat mehrere Firmen. Im Gespräch mit dem LT erzählt er, wie er Ämter, Job und Familie unter einen Hut bringt.

Markus Wasserle hat viele Talente. Der 39-Jährige ist Ehemann, Familienvater, Unternehmer und Kommunalpolitiker. So unterschiedlich die Aufgabenfelder auch sein mögen, die er tagtäglich zu bearbeiten hat, so sehr gründen sie, wie er selbst sagt, alle auf ein und demselben Motto: „Ich möchte Menschen entwickeln, damit Menschen an und mit mir wachsen können“. Er habe immer irgendein Amt bekleidet, sagt Wasserle. „Ein Jahr habe ich es mal ohne probiert, aber das war nichts für mich.“

Das neueste Amt, das Markus Wasserle übernommen hat, ist das des Kreishandwerksmeisters. Außerdem ist er einer der Stellvertreter von Landrat Thomas Eichinger, steht der Kreis-SPD vor und sitzt im Kauferinger Gemeinderat. „Als Kreishandwerksmeister kann ich meine Erfahrungen als Unternehmer sehr gut einfließen lassen“, sagt Wasserle. Er kenne die Bedürfnisse der Handwerksbetriebe ebenso wie die der Politik, könne sich in Ausbildungsbetriebe genauso hineinversetzen wie in den Alltag an einer Berufsschule. Das gebe ihm die Möglichkeit, Systeme aufzubauen, die dazu beitrügen die Wertschöpfung in der Region Landsberg zu halten.

Markus Wasserle (Zweiter von links) beim Auftakt der Ausbildungsmesse 2019 mit (von links) Heidrun Hausen (Delo), der Landtagsabgeordneten Gabriele Triebel (Grüne) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Bild: Thorsten Jordan

Eines seiner ganz großen und wie er selbst sagt, wichtigsten Projekte, die er ins Leben gerufen hat, ist die Ausbildungsmesse. Seit elf Jahren gibt es sie – jetzt soll für die Organisation und Durchführung dieser „Börse“ eine zweite Vollzeitstelle in der Kreishandwerkerschaft geschaffen werden. „Ich versuche so gut es geht, Symbiosen zwischen allen meinen Ämtern zu nutzen, keines soll für sich alleine stehen“, erklärt Markus Wasserle, wie er Ämter, Job und Familie unter einen Hut bringt.

Hilfe leistet dem Unternehmer, der mit 23 Jahren sein Gebäudereinigungsunternehmen gründete, das heute rund 300 Mitarbeiter hat, ein Lebensplan. Jedes Jahr, jeden Monat und jeden Tag arbeite er auf sein Lebensziel hin, jeder kleine Schritt in diese Richtung werde aufgeschrieben. „So habe ich meine Ziele immer vor Augen, im Privaten wie im Beruflichen.“ Das gebe Struktur im Alltag und Halt in schwierigen Situationen. Schließlich könne er in den Lebensplänen der Vorjahre nachschlagen, was ihm schon alles gelungen sei. Dieses strukturierte Arbeiten kombiniert mit viel Disziplin sei die Basis dafür, dass er „auf so vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen könne.“

19 Jahre alt war Markus Wasserle, als er im Nebenjob als Reinigungskraft Geld verdiente. Groß geworden ist er in der Landwirtschaft und lernte den Beruf des Landmaschinenmechanikers. Das aber war so gar nicht seine Welt. Also folgte eine zweite Ausbildung zum Gebäudereiniger samt Meister und die Gründung seiner eigenen Firma.

Bei der Landratswahl verlor er in der Stichwahl

Schritt für Schritt, kontinuierlich seine Lebensziele verfolgend, baute Wasserle nicht nur seine Firma aus, sondern erweiterte seinen eigenen Wirkungskreis. Von 2008 bis 2014 saß er schon einmal im Kreistag, dann trat er bei der Wahl gegen den heutigen Landrat Thomas Eichinger an und verlor in der Stichwahl. „Als ich jetzt wieder in den Kreistag kam, dachte ich schon darüber nach, wie die Zusammenarbeit mit Thomas Eichinger sein würde.“ Sie sei hervorragend, sagt Wasserle. Sich schmollend in einer Ecke zu verkriechen nach der verlorenen Wahl, das wäre für ihn nie infrage gekommen. Viel zu sehr liebe er den Landkreis Landsberg, um nicht mit aller Kraft mit daran arbeiten zu wollen, die Region voranzubringen.

Die Tage des Markus Wasserle sind prall gefüllt mit Terminen und zu erledigenden Aufgaben. Die Kraft, alles zu meistern, schöpfe er aus seiner Familie. Mit Ehefrau Bianca und den sechs Kindern lebt Wasserle in Kaufering im Gebäude der Kletterei und Surferei. Die Kletterhalle, die nach einer Corona-Pause wieder geöffnet hat, habe er gebaut und finanziert, weil der Alpenverein sie wollte und sich für 20 Jahre verpflichtete, die Halle für alle Kurse zu nutzen. Auch das ist ein Beispiel dafür, wie sich Markus Wasserle Symbiosen zunutze macht.

Ostern 2020: Familie Wasserle mit der Kutsche unterwegs von Kaufering nach Landsberg. Bild: Julian Leitenstorfer (Archivfoto)

„Zielstrebig war ich schon immer“, sagt Markus Wasserle über sich selbst. In Systemen denken zu können und diese konsequent aufzubauen, das sei eine seiner besten Eigenschaften, ist er überzeugt. Das nutze er, privat wie beruflich. Die wenige freie Zeit, die ihm bleibe, nutze er bewusst und intensiv mit der Familie. „Ich fahre mit den Kindern Kutsche, gehe gerne mit meiner Frau spazieren oder spiele Schafkopf.“ Und alle zwei Jahre gönnt sich das Ehepaar Wasserle ohne die Kinder einen einwöchigen Aufenthalt in Namibia. „Ich liebe dieses Land, seine Weite und das Freiheitsgefühl, das sich dort in mir breitmacht“, schwärmt er.

„Ich habe eine robuste Gesundheit und schaue auch auf mich selbst, sonst könnte ich das alles vermutlich gar nicht schaffen.“ Dass er in jedem seiner Tätigkeitsbereiche auf Menschen zählen könne, die ihm zur Seite stehen, mit ihm organisieren und ihm auch mal den Rücken freihalten, dafür sei er sehr dankbar.

