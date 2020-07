vor 13 Min.

Polizei beendet illegale Party mit 150 Gästen in Utting

Eine nichtgenehmigte Party mit 150 Besuchern hat die Polizei Dießen am Sonntagmorgen in Utting aufgelöst.

Eine illegale Party mit 150 Gästen hat die Polizei in Utting am Sonntagmorgen beendet. Auch in Landsberg waren die Beamten am Wochenende gefordert.

Eine nicht genehmigte Party mit 150 Gästen musste die Dießener Polizei am Sonntagmorgen in Utting auflösen. Gegen 3 Uhr wurde eine „massive Ruhestörung“ gemeldet. Die Streife konnte die Ursache dafür schließlich in einem Waldstück zwischen dem Bereich „Am Dexenberg“ und „Reichhof“ ausmachen. Die 150 Gäste hatten sich zu einer Technoparty getroffen. Mehrere Polizeistreifen rückten an und lösten die Party auf.

Auch in Landsberg war die Beamten laut Polizei wegen einer größeren Ansammlung von Jugendlichen am Samstagnachmittag gefordert. In diesem Fall feierten 50 Jugendliche an der Lechstaustufe am Englischen Garten eine Party. Diese wurde von der Polizei aber schnell wieder beendet. (lt)

Themen folgen