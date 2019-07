03.07.2019

Polizei beim Ruethenfest: Keine Pferde, aber Sperren und Kontrollen

Nach den Terrorereignissen der vergangenen Jahre rüstet die Polizei auch beim Landsberger Traditionsfest auf. Dass die Beamten dieses Mal aber ohne Pferde dabei sind, hat einen anderen Grund.

Von Gerald Modlinger

Als 2015 in Landsberg Ruethenfest gefeiert wurde, konnte sich noch niemand vorstellen, dass in Europa Terroristen in Lastwagen auf einer Promenade in Nizza und auf einem Weihnachtsmarkt in Berlin in die Menschenmenge rasen oder Passanten auf der Straße mit Messern angegriffen würden. Vier Jahre später sieht die Situation anders aus und entsprechend hat das Thema Sicherheit einen viel größeren Stellenwert als damals, wie der kommissarische Leiter der Landsberger Polizeiinspektion, Michael Strohmeier, deutlich macht.

Es geht nicht nur um Terrorgefahren

Große Menschenansammlungen – zu den Umzügen am 20. und 21. Juli werden rund 20000 Besucher in der Altstadt erwartet – sind an sich schon eine Herausforderung für die Sicherheitskräfte. Es kann zu Drängeleien kommen und auch Taschendiebe mischen sich gern unter die Menschenmassen, nennt Strohmeier als mögliche Szenarien. Seit Nizza und Berlin stellt sich aber auch bei anderen Großveranstaltungen im öffentlichen Stadtraum die Frage, ob Terroristen eine Bedrohung darstellen könnten. Zwar betont Strohmeier, „Hinweise, dass in Landsberg etwas passieren könnte, gibt es nicht“. Aber man will gewappnet sein.

Deshalb werden an den Zugängen zur Altstadt Barrieren aufgebaut: „Ähnlich wie am Lumpigen Donnerstag mit Lkw und auch mobilen Sperren wie man sie vom Oktoberfest kennt.“ Diese liefere die Polizei, denn der geplante Kauf von Sperren durch die Stadt ist bislang noch nicht erfolgt. An den Sperren werden auch Polizisten postiert – und zwar schwer bewaffnet: „Man muss sich unter Umständen damit anfreunden, dass eine Maschinenpistole zumindest sichtbar ist. Wir wollen nicht nur reaktionsfähig, sondern auch aktionsfähig sein“, betont Strohmeier.

So werden die Besucher kontrolliert

Auch Rucksack- und Taschenkontrollen werde es an den Zugängen zu den Festbereichen geben. Allerdings müssen nicht alle Besucher befürchten, gefilzt zu werden. Das werde stichprobenartig und nach dem Bauchgefühl der Sicherheitskräfte geschehen – jedoch nicht nur an den Zugängen, sondern auch in den Festbereichen. Der Zugang etwa zu den Umzügen solle sich dadurch aber nicht verzögern, betont Strohmeier.

Nicht nur aufgrund der jüngsten Unwetter ist bei der Polizei auch das Wetter ein Thema. Ob die Veranstaltung bei extremem Wetter (Sturm, aber auch Hitze) beendet wird, müsse am Ende die Polizei entscheiden, erklärt Strohmeier. Er denkt aber, dass eine solche Entscheidung immer im Einvernehmen mit dem Veranstalter getroffen werde: „Alle sind in gewisser Weise so gepolt, dass Sicherheit ein absoluter Wert ist, den es zu erhalten gilt.“

Eine Security ist nicht notwendig

Zwar wird die Polizei mit großer Mannschaft (unterstützt von der Bereitschaftspolizei und dem Einsatzzug Fürstenfeldbruck) beim Ruethenfest präsent sein, insgesamt rechnet Strohmeier angesichts des Charakters als Kinderfest aber nicht mit gravierenden Sicherheitsstörungen. Alkoholbedingte Risiken wie beim Lumpigen Donnerstag spielten beim Ruethenfest keine Rolle.

Vor diesem Hintergrund habe die Stadt auch auf die Auflage verzichtet, private Security-Kräfte zu engagieren, erklärt der Vorsitzende des Ruethenfestvereins, Tobias Wohlfahrt. „Wir haben das THW, die HCL-Ordner und die TSV-Wanderfreunde.“

Die Pferde sind ein ganz spezielles Thema

Dafür gibt es beim Ruethenfest aber andere Risikofaktoren, zum Beispiel die rund 80 Pferde, die bei den Umzügen dabei sind. Dass jemand vom Pferd stürzt, sei schon vorgekommen, sagt Wohlfahrt. Aber auch dieses Risiko wolle man kleinhalten. Zum einen seien nur noch Kaltblüter dabei, die ein wesentlich ruhigeres Gemüt haben als Warmblüter, und diese würden zudem speziell mit Musik und Kindergeschrei trainiert, berichtet Wohlfahrt. Auch in den Lagern könne es mal zu Verletzungen kommen, etwa wenn ein Hammerschlag daneben gehe. Überall seien aber Betreuer mit Erste-Hilfe-Ausbildung zugange, versichert Wohlfahrt.

Apropos Pferde: Die Polizei wird dieses Mal keine Reittiere nach Landsberg bringen, um die Umzüge anzuführen. Diese Entscheidung hat aber nicht mit Sicherheitsaspekten zu tun: „Wir wurden von den Veranstaltern gebeten, davon Abstand zu nehmen“, sagt Polizeichef Strohmeier, „denn die Geschwindigkeit des Zugs war aufgrund der Größe der Polizeipferde für die Kinder zu groß.“

Damit müssen Fahnenflüchtige rechnen

Ein heikles Thema sind bei Veranstaltungen mit Kindern oft Fragen wie Krankheiten, Ernährungsgewohnheiten oder das Verhalten des Betreuungspersonals in Notfällen und die damit verbundene Anspruchshaltung von Eltern. Allerdings: Tobias Wohlfahrt sieht das beim Ruethenfest als kein allzu großes Problem an. Der Ruethenfestverein gelte als sehr vertrauenswürdig. Das Vertrauen gehe sogar so weit, dass manche Eltern während der Zeit, die die Kinder in der Obhut des Vereins verbringen, gar nicht in Landsberg und nicht erreichbar seien – trotz der Vorgabe, erreichbar zu bleiben und die Kinder rechtzeitig abzuholen. Eher gebe es manchmal ein Problem mit schon etwas größeren Kindern beziehungsweise Jugendlichen, die versuchen, aus den Lagern „fahnenflüchtig“ zu werden. Das gehe nicht: Wer nicht im Lager bleibe, müsse nach Hause, sagt Wohlfahrt.

Lesen Sie dazu auch den Kommentar von Gerald Modlinger. Ruethenfest: Sicherheit hat viele Facetten

Themen Folgen