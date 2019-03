vor 52 Min.

Polizei fasst Sexualstraftäter

Über Wochen und Monate belästigte ein Mann in Schongau immer wieder Mädchen. Jetzt hat die Polizei den Exhibitionisten festgenommen.

In den vergangenen Wochen und Monaten hat sich ein Unbekannter in Schongau immer wieder vor jungen Mädchen entblößt. Jetzt hat die Polizei den Sexualstraftäter gefasst. Der 57-jährige Schongauer zeigte sich voll geständig, nachdem er von Beamten der Kripo Weilheim festgenommen worden war.

Zehn Mädchen im Alter von sieben bis elf Jahren zeigten im Dezember 2018 und Januar 2019 unabhängig voneinander die Fälle an, die immer gleich abliefen: Der Unbekannte sprach sie zunächst an, hob dann die Kleidung an, sodass sein Intimbereich zu sehen war. Nach den Taten verschwand der Mann jedes Mal gleich und konnte nicht gefasst werden.

Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft

Dennoch gelang es den Beamten letztlich, den Tatverdächtigen zu ermitteln. Im Rahmen eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses konnten in der Wohnung des 57-Jährigen Beweismittel sichergestellt werden, die den Tatverdacht erhärteten. Daraufhin wurde der Mann festgenommen und sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft Gegen ihn wird wegen verschiedener Sexualdelikte ermittelt. (lt)

