Polizei findet leblose Frau in Wohnung: Hat ihr Mann sie getötet?

In Untereberfing bei Weilheim findet die Polizei die Leiche einer Frau. In der Wohnung liegt auch ihr schwer verletzter Ehemann.

Von Thomas Wunder

Am Freitagabend ist eine 69-jährige Frau tot in einem Wohnhaus in Untereberfing im Landkreis Weilheim-Schongau aufgefunden worden. Der 66-jährige Ehemann lag schwer verletzt ebenfalls in der Wohnung. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Am Freitag gegen 18.45 Uhr wurde ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Polizei und des Rettungsdiensts zu dem Wohnhaus in Untereberfing gerufen. In einer Wohnung fanden die Beamten eine leblose weibliche Person sowie eine schwer verletzte männliche Person auf. Für die 69-jährige Frau kam jede Hilfe zu spät, ihr 66-jähriger Ehemann konnte nach einer medizinischen Erstversorgung schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Der Ehemann ist dringend tatverdächtig

Die Kriminalpolizei Weilheim hat umgehend unter der Leitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts übernommen. Laut Polizei gilt der 66-jährige Ehemann nach derzeitigem Stand der Ermittlungen als dringend tatverdächtig, seine 69-jährige Frau nach einem Streit getötet zu haben. Im Anschluss habe er sich selbst schwere Verletzungen zugefügt. Dem Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Krankenhaus von einem Ermittlungsrichter der Haftbefehl eröffnet.

