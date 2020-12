vor 31 Min.

Polizei geht gegen Partys in Landsberg und Thaining vor

Die Polizei löst im Landkreis Landsberg mehrere Menschenansammlungen auf. Dabei wurde gegen die Corona-Regeln verstoßen.

Nicht der Nikolaus, sondern die Polizei stand am Samstagabend vor einigen Türen im Landkreis Landsberg: Wegen mehrerer Verstöße gegen die aktuellen Auflagen des Corona-Infektionsschutzes ist die Landsberger Polizei im Einsatz gewesen.

In Landsberg und Thaining wurden drei Partys beendet, weil sich die Teilnehmer nicht an die Auflagen hielten, berichtet die Polizei. Außerdem seien im Bereich einer Tankstelle an der Bundesstraße 17 vier Personen einer Kontrolle unterzogen und wegen Verstößen gegen die Infektionsschutzverordnung angezeigt wurden. Bei einer Verkehrskontrolle in der Nähe des Lechland-Centers in Landsberg stellten Polizeibeamte ebenfalls Verstöße gegen die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung fest. Insgesamt wurden 19 Personen angezeigt. Sie müssen nun damit rechnen, dass das Landratsamt ein Bußgeld gegen sie verhängt. (lt)

