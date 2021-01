16:07 Uhr

Polizei ist dem Exhibitionisten von Landsberg auf der Spur

Dieses Foto stammt von einer Überwachungskamera, die den unbekannten Exhibitionisten in Landsberg zeigt.

Seit Wochen belästigt er in Landsberg und Kaufering Frauen. So ist der Ermittlungstand der Polizei in Sachen Exhibitionist.

Von Dominic Wimmer

Die Polizei ist dem unbekannten Exhibitionisten auf der Spur, der seit Wochen im Stadtgebiet Landsberg und auch in Kaufering Frauen belästigt. „Es gibt schon einige Hinweise, aber wir haben noch keinen Täter“, sagt Karl Höpfl vom Polizeipräsidium Oberbayern Nord. Zuletzt hatte die Polizei mit Videosequenzen aus einer Überwachungskamera eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet.

Insgesamt hat die Polizei seit Ende November neun Fälle registriert. Jedes Mal ließ der Mann „nackte Tatsachen“ sprechen, trug dabei aber Mund-Nasen-Schutz. Das Vorgehen bezeichnet Karl Höpfl als dreist: „Über Zäune steigen und auf Terrassen gehen, geht über das übliche Maß hinaus."

So wird der Mann beschrieben: 16 bis 25 Jahre alt, rund 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlanke, sportliche Figur, hellhäutig.

