10:55 Uhr

Polizei löst Corona-Party in Kaufering auf

Mehrere Jugendliche feiern in Kaufering eine Party. Die Polizei löst die Feier auf. Auf die jungen Leute kommen jetzt Bußgelder zu.

Die Polizei hat am Samstagabend in Kaufering eine Corona-Party aufgelöst. Gegen 21 Uhr wurde im Rahmen einer Streifenfahrt in der Straße Am Texet eine Feier festgestellt. Laut Polizei feierten dort acht Jugendliche aus dem Landkreis Landsberg ausgelassen und ohne dabei auf die geltenden Corona-Bestimmungen zu achten. Die Beamten beendeten die Party.

Den acht Jugendlichen im Alter zwischen 15 bis 18 Jahren wurden Platzverweise ausgesprochen. Sie erhalten nun alle Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz Auf jeden Teilnehmer wartet nun ein Bußgeld. Die Höhe legt das Landratsamt Landsberg fest. (lt)

