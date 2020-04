vor 17 Min.

Polizei löst Gruppentreff auf und beschlagnahmt Joint

Die Polizei hat in Landsberg wieder Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen geahndet.

Drei junge Männer verstoßen in Landsberg gegen die Ausgangsbeschränkung und halten die Polizei auf Trab. Jetzt gibt es gleich mehrere Anzeigen.

Für Ärger haben drei junge Männer am Donnerstagabend in der Breslauer Straße in Landsberg gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Gruppe im Alter von 25, 28 und 35 Jahren gegen 20.20 Uhr auf die Ausgangsbeschränkungen aufmerksam gemacht und kontrolliert. Die Männer konnten jedoch keinen triftigen Grund für ihren gemeinsamen Aufenthalt nennen.

Die Männer zeigten sich bei der Kontrolle gegenüber den Beamten aggressiv und äußerst unkooperativ. Die Männer waren weder verwandt noch räumlich aneinander gebunden. Somit wurde ihnen ein Platzverweis erteilt. Wenig später traf die Polizei erneut auf die Männer und stellte einen erneuten Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz fest. Nun wurden sie von den Beamten auch durchsucht und bei dem 25-Jährigen wurde ein Joint gefunden. (lt)

