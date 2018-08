vor 50 Min.

Polizei löst illegale Party auf dem Peitinger Grillplatz auf

Auch diverse Drogen waren bei der Party am Peitinger Grillplatz im Spiel.

Eine 26-Jährige feiert Geburtstag. Allerdings viel zu laut und ohne Genehmigung. Außerdem findet die Polizei Drogen.

Jähes Ende einer nicht genehmigten Party bei Peiting: Weil Bürger eine Ruhestörung gemeldet hatten, rückten Beamte der Polizeiinspektion Schongau am Samstagvormittag gegen 10.45 Uhr zum Grillplatz in Peiting/Niederwies aus. Vor Ort staunten die Polizeibeamten nicht schlecht, da eine Party in vollem Gange war.

DJ-Pult und große Verstärkeranlage

Über ein großes Aggregat wurde eine riesige Verstärkeranlage mit etlichen Boxen inklusive DJ-Pult betrieben. Der Platz selbst war stark vermüllt und eine Box mit diversen Betäubungsmitteln und dementsprechenden Utensilien stand offen herum, so die Polizei.

Anlass der Feier war wohl der Geburtstag einer 26-Jährigen, die den Platz jedoch nur für den Vortag angemietet hatte.

Die Drogen wurden beschlagnahmt

Der Betrieb von Verstärkeranlagen ist laut Polizei jedoch generell untersagt. Die Feier wurde aufgelöst und die Betäubungsmittel beschlagnahmt. Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet, wobei die Ermittlungen noch andauern.

Zumindest der Platz wurde ordentlich hinterlassen, was eine spätere Nachschau ergab. (lt)

