Polizei löst in Igling und Landsberg illegale Partys auf

Manche pfeifen auf die Corona-Regeln: In Landsberg und Igling löst die Polizei zwei Partys auf.

Von Dominic Wimmer

Gleich zwei Corona-Partys hat die Polizei Landsberg am Samstagabend aufgelöst. In einem Fall war es eine Garagenparty in einem Landsberger Stadtteil mit 18 Personen, in einem anderen war es eine Feier mit 21 Personen in einem Iglinger Ortsteil.

Wie die Polizei mitteilt, waren die Feiernden über das Erscheinen der Beamten "nicht erfreut" und zeigten sich unkooperativ. Alle Beteiligten erwartet eine Anzeige wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz. Auf die Spur gekommen war die Polizei den Feiernden nach anonymen Hinweisen.

