16:14 Uhr

Polizei rückt im Klinikum an

Ein Mann randaliert in der Psychiatrie. Keine Gefahr für andere Patienten.

Von Thomas Wunder

Am Klinikum in Landsberg rückte soeben die Polizei an. In der vom Bezirk geführten Psychiatrischen Klinik im obersten Stockwerk des Gebäudes hat sich ein Patient in einem Zimmer eingeschlossen. Zuvor hatte er randaliert, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt. Gefahr für andere Patienten bestehe nicht. Weil der Mann aber offenbar aggressiv auf die Polizeibeamten reagiert, rücken nun auch Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) an.

Bereits im März gab es einen Vorfall

Erst Anfang März hatte ein Patient in der Notaufnahme des Klinikums randaliert und gegenüber einer Ärztin ein Messer gezückt. Patienten und Klinikpersonal sperrten sich daraufhin in verschiedenen Zimmern ein, bis der Mann von der Polizei überwältigt werden konnte.

