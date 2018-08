vor 29 Min.

Polizei schnappt Kiosk-Einbrecher

Ein junger Mann will gerade in den Kiosk in den Dießener Seeanlagen einsteigen. Die Polizei erwischt ihn, weil ein Anwohner schnell reagiert.

Von Dominic Wimmer

Einem aufmerksamen Anwohner ist es zu verdanken, dass die Polizei einen Einbrecher schnappen konnte.

Wie die Polizei jetzt erst mitteilt, hörte der Anwohner in der Nacht auf Sonntag gegen 2.50 Uhr verdächtige Geräusche im Bereich der Seeanlagen. Eine Streifenbesatzung, die wenige Minuten später am Einsatzort war, konnte einen 19-jährigen Iraner in der Seestraße am dortigen Kiosk festnehmen, der gerade versuchte, über einen Zaun zu flüchten.

Der zweite Täter kann flüchten

Er gab auch gleich zu, zusammen mit einem weiteren Täter versucht zu haben, in den Kiosk einzubrechen. Dabei wurden sie allerdings von der Polizei überrascht. Tatwerkzeug und zwei Fahrräder, mit denen die beiden Einbrecher gekommen und die ebenfalls gestohlen waren, wurden sichergestellt. Der zweite Täter konnte flüchten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 750 Euro. (lt)

