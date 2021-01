11:11 Uhr

Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss in Igling

Polizeibeamte haben am Samstagabend in Igling einen 24-jährigen Autofahrer kontrolliert. Das Ergebnis hat für ihn weitreichende Folgen.

Beamte der Polizeiinspektion Landsberg haben bei einer Verkehrskontrolle am Samstag gegen 17.30 Uhr in Igling einen 24-jährigen Autofahrer erwischt, der unter Drogeneinfluss stand. Die Polizisten stellten laut Pressebericht „Anzeichen für vorangegangenen Drogenkonsum“ fest und führten deswegen einen Test durch. Dieser fiel positiv auf den in Cannabis enthaltenen Wirkstoff THC aus. Nach einer Blutentnahme wurde der Fahrer wieder entlassen. Ihn erwarten ein empfindliches Bußgeld sowie ein Fahrverbot, informiert die Polizei. (lt)

