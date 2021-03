vor 27 Min.

Polizei stoppt in Landsberg 17-jährigen Drogenfahrer

Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei in Landsberg einen 17 Jahre alten Drogenfahrer gestoppt.

Das gibt Ärger: Ein 17-Jähriger ist in Landsberg mit dem Auto unterwegs. Als er kontrolliert werden soll, flüchtet er vor der Polizei.

Gleich mehrere Anzeigen kommen auf einen jungen Mann aus Denklingen zu. Der 17-Jährige sollte am Freitag gegen 22.15 Uhr in der Ummendorfer Straße in Landsberg einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, wie die Polizei mitteilt.

Allerdings flüchtete der Autofahrer zunächst. Er konnte aber kurze Zeit später angehalten werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann keinen Führerschein hatte und unter Drogeneinfluss stand. (lt)

