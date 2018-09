00:38 Uhr

Polizei sucht Zeugen

In Landsberg haben sich gleich mehrere Verursacher aus dem Staub gemacht

Landsberg Mehrere Unfallfluchten meldet die Polizei Landsberg. Zum Teil hinterließen unbekannte Fahrzeugführer und auch Randalierer Hunderte Euro Schaden. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Am Montagnachmittag stellte eine 61-Jährige ihren gelben VW Up gegen 14.20 Uhr auf dem Parkplatz am Papierfleck in Landsberg ab. Während dieser Zeit stieß ein bislang unbekanntes Auto gegen das geparkte Fahrzeug und verursachte am Radkasten hinten links einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro und fuhr einfach weiter. Etwas stärker ist die Beschädigung, die ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 7.30 und 12.50 Uhr in der Eichteilstraße in Pitzling an einem grauen VW Golf hinterlassen hat. Das geparkte Auto wurde vorne links am Kotflügel verkratzt.

Vermutlich mit einem Stein hat ein Unbekannter am Mittwoch von 7.45 bis 16 Uhr in der Ziegeleistraße in Landsberg an einem dort abgestellten Microcar die Heckscheibe eingeschlagen. Der Schaden liegt bei rund 2000 Euro. Für nur etwa zehn Minuten hatte ein 32-Jähriger am Mittwoch gegen 15 Uhr seinen schwarzen BMW Grand Tourer in der Salzgasse in Landsberg zum Be- und Entladen abgestellt. Als er zum Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass die rechte hintere Fahrzeugseite vermutlich mit einem Schlüssel zerkratzt worden war. Schaden: rund 500 Euro. (lt)

Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 08191/932-0.

