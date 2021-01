18:02 Uhr

Polizei sucht nach Unfall im Westerholz unbekannte Fahrerin

Nach einem schweren Unfall im Westerholz zwischen Kaufering und Scheuring sucht die Polizei Zeugen. Gesucht wird die Fahrerin eines bestimmten Fahrzeugs.

Nach einem schweren Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag vor einer Woche im Westerholz ereignet hat, sucht die Polizei jetzt nach einer unbekannten Autofahrerin. Sie war offenbar in den Unfall verwickelt. Wie berichtet, fuhr ein 34-jähriger Autofahrer gegen 10.30 Uhr von Scheuring in Richtung Kaufering.

In einer Rechtskurve kam der Wagen des Mannes auf schneebedeckter Fahrbahn von der Straße ab, streifte einen Baumstumpf, wurde schwer beschädigt und touchierte mehrere kleine Bäume. Der Fahrer wurde mittelschwer verletzt und konnte sich jetzt zum Hergang äußern. Er gab der Polizei gegenüber an, dass ihm in einer Kurve ein schwarzer Audi A6 mit einer Fahrerin entgegengekommen war.

Dieser Pkw schnitt die Kurve, woraufhin der 34-jährige nach rechts ausweichen musste. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem schwarzen Audi. Die Fahrerin hat vermutlich – unbewusst – den Unfall ausgelöst. (lt)

Zeugen sollen sich bei der Polizei Landsberg unter Telefon 08191/932-0 melden.

