08:54 Uhr

Polizei sucht nach Unfallflucht einen Porschefahrer

Nach einem Unfall in Rott bittet die Polizei um Hinweise.

Die Polizei sucht nach einem Unfall in Rott nach dem Fahrer eines weißen Porsche.

Nach dem Fahrer eines weißen Porsche Cayenne sucht die Landsberger Polizei. Dieser übersah in Rott beim Überholen von zwei Radfahrern, dass das Fahrzeug hinter ihm ebenfalls bereits zum Überholen angesetzt hatte. Der Porsche scherte nach links aus als sich das andere Autos bereits auf dessen Höhe befand. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte der Geschädigte nach links ins Bankett und beschädigte sich hierbei die vordere Stoßstange, informiert die Polizei. Der Fahrer des Porsche setzte seine Fahrt anschließend einfach fort. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Der Vorfall ereignete sich am Samstag um 11.31 Uhr in der Weilheimer Straße auf Höhe der Hausnummer 14. (lt)

Hinweise nimmt die Polizei Landsberg unter Telefon 08191/932-0 entgegen.

Themen folgen