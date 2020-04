17:50 Uhr

Polizei und Wasserwacht suchen vermisste Frau in Schondorf

Auch ein Hubschrauber war am Freitagabend in Schondorf im Einsatz, um nach einer vermissten 66-jährigen Frau zu suchen.

Eine 66-jährige Frau aus Schondorf sagt, sie wolle spazierengehen und dann einkaufen. Doch dann kehrt sie nicht mehr nach Hause zurück.

Von Gerald Modlinger

In Schondorf wird seit Freitag eine 66-jährige Frau vermisst. Trotz einer groß angelegten Suchaktion von Wasserwacht und Polizei konnte sie bislang nicht gefunden werden.

Nach Angaben der Dießener Polizei verließ die Frau am Freitag gegen 11.30 Uhr ihre Wohnung in Schondorf. Ihr Ehemann berichtet, sie habe gesagt, sie wolle spazieren gehen und anschließend im Edeka in Utting einkaufen. Als sie bis zum Nachmittag nicht zurückkehrte, begannen die Familienangehörigen nach der Frau zu suchen. Nachdem diese Bemühungen erfolglos blieben, meldete sich der Ehemann bei der Polizei.

Daraufhin veranlasste die Polizei gegen 21 Uhr eine Suchaktion mit Hubschrauber, zwei Hundeführern und mehreren Streifen im Bereich von Schondorf - vom Seeufer bis hinauf in Richtung Ammersee-Höhenweg, berichtete die Polizei auf Nachfrage. Die Frau konnte jedoch nicht gefunden werden. Auch eine weitere Suche durch die Wasserwacht blieb am Samstag ohne Erfolg.

So wird die Vermisste beschrieben

Die vermisste Frau ist 1,69 Meter groß, sie hat rotblonde Haare. Als sie am Freitag aus dem Haus ging, trug sie laut Aussage ihres Ehemanns eine dunkelblaue Softshell-Jacke, eine dunkle Hose, blaue Turnschuhe, schwarze Handschuhe und ein schwarzes Stirnband. Außerdem hatte sie einen schwarzen Rucksack bei sich.

