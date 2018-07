vor 55 Min.

Polizei warnt vor entlaufenen Rindern

Die Tiere sind noch immer entlang der B17 bei Denklingen unterwegs. Bei Geltendorf ist ein Unbekannter in einen Rinderstall eingedrungen.

Von Thomas Wunder

Ein Unbekannter in einem Rinderstall bei Geltendorf und vier entlaufene Rinder bei Denklingen beschäftigen die Landsberger Polizei. Weil die Tiere im Bereich der B17 immer noch frei herumlaufen, haben Polizei und Straßenbauamt die Geschwindigkeit in diesem Bereich reduziert. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer darum, dort mit erhöhter Vorsicht zu fahren.

Weidezaun zerstört

Seit vergangenem Samstag sind entlang der B17 auf Höhe der Abfahrt Denklingen vier Rinder freilaufende unterwegs. Nach Angaben des Besitzers hat ein Unbekannter den Weidezaun zerstört, sodass fünf Rinder ausreißen konnten. Ein Tier konnte mittels Betäubung von einem Tierarzt eingefangen werden. Die anderen vier Rinder befinden sich im Bereich der Bundesstraße, teilt die Polizei mit.

Es habe in den vergangenen Tagen schon mehrere Meldungen über die Rinder gegeben, einfangen konnten der Landwirt die Tiere aber noch nicht. Die Geschwindigkeit auf der Bundesstraße wurde daher im Bereich der Weide auf 50 Stundenkilometer reduziert.

Eine Kuh blutete

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein Unbekannter in einen Rinderstall bei Geltendorf an der Kreisstraße zwischen dem Ort und der Einmündung in die Staatsstraße von Landsberg nach Fürstenfeldbruck eingedrungen. Der Landwirtin fiel am Mittwochmorgen ein Eimer mit Kraftfutter vor dem Stall auf. Dieser war am Abend noch im Stall. Eine Kuh hatte eine Schwellung im Genitalbereich und blutete. Zudem hatte sie einen langen Kratzer an der linken Körperseite.

Das Rind wurde von einer Tierärztin untersucht. Es lässt sich allerdings nicht abschließend sagen, ob dem Tier die Verletzungen durch einen unbekannten Täter zugefügt wurden, oder ob sich das Tier selbst im Stall an einem Gegenstand oder am Horn einer anderen Kuh verletzt hat, teilt die Polizei mit. Es stehe lediglich fest, dass ein Unbefugter den Stall betreten haben muss.

In beiden Fällen werden Zeugen gesucht. Hinweise an die Polizei unter Telefon 08191/932-0.

