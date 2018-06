vor 49 Min.

Polizei wird zu Familienstreit nach Schondorf gerufen

In der Nacht auf Samstag mussten Dießener Polizeibeamte zu einem Familienstreit nach Schondorf ausrücken. In einer Asylbewerberunterkunft waren ein Mann und seine Frau aneinandergeraten.

In einer Asylbewerberunterkunft schlägt ein Mann seiner Frau ein Glas an den Kopf, worauf sie an Kopfweh und Übelkeit leidet. Er trägt aus Kampf Kratzer davon.

Dießener Polizeibeamte sind in der Nacht auf Samstag gegen 2 Uhr in eine Schondorfer Asylbewerberunterkunft zu einem Familienstreit gerufen worden. Warum sich die Eheleute gestritten hatten, war laut Polizeibericht unklar. Der Ehemann hatte seine Frau im Verlauf der Auseinandersetzung unter anderem mit einem Glas geschlagen. Sie hatte Kopfschmerzen und musste sich mehrfach übergeben. Zudem blutete sie leicht am Kopf. Der Ehemann trug einige Kratzer am Halsbereich davon. Die Frau wurde mit dem drei Monate alten Sohn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Dießen ermittelt nun unter anderem wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung. (lt)

