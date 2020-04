vor 17 Min.

Polizeieinsatz in Asylunterkunft in Geltendorf

In der Asylunterkunft in der Bahnhofstraße in Geltendorf leben derzeit 46 junge Männer. Die Einrichtung wurde vor Kurzem eingezäunt.

In Geltendorf sollen mehrere Bewohner einer Asylunterkunft mit dem Coronavirus infiziert sein. Jetzt war erneut die Polizei vor Ort.

Von Thomas Wunder

Polizeieinsatz in der Asylunterkunft in der Bahnhofstraße in Geltendorf: Am Dienstagmittag waren mehrere Streifen der Landsberger Polizei vor Ort, weil Außendienstmitarbeiter des Landratsamts zuvor verbal bedroht worden sein sollen. Laut Landratsamt sollten einige Bewohner innerhalb der Unterkunft umziehen. Dass die jungen Männer getrennt werden sollten, weil sich einige von ihnen mit dem Coronavirus infiziert haben, wollte Pressesprecher Wolfgang Müller nicht bestätigen.

In der Asylunterkunft in Geltendorf gibt es nach Informationen unserer Zeitung mindestens einen Corona-Fall. Bürger, die sich an unsere Zeitung gewandt haben, sprechen von bis zu 15 Infizierten. Das Landratsamt macht dazu weiterhin keine Angaben. Der Wohnort von Infizierten solle nicht an die Öffentlichkeit gelangen.

Bereits vor einer Woche war die Polizei vor Ort

Bereits vor einer Woche war die Polizei vor Ort, als den Asylbewerbern von Mitarbeitern des Landratsamts wohl mitgeteilt wurde, dass für sie ab sofort eine zweiwöchige Quarantäne gelte. Pressesprecher Müller hatte dies so formuliert, dass Mitarbeiter des Landratsamts und eine Polizeistreife vor Ort waren, weil den 46 Bewohnern Maßnahmen im Zusammenhang mit der Eindämmung des Coronavirus erklärt wurden. Vieles spricht dafür, dass es mindestens einen Corona-Fall in Geltendorf gibt. Das Gelände wurde umzäunt und eine Securityfirma kontrolliert die Ein- und Ausgänge. Das bestätigt auch Müller.

Und was hat sich am Dienstagmittag ereignet? „Es gab eine gewisse Bedrohungslage für unsere Außendienstmitarbeiter“, sagt Pressesprecher Müller auf Nachfrage. Die Mitarbeiter seien von Asylbewerbern verbal bedroht worden und hätten daraufhin die Polizei gerufen. Als die vier Streifenbesatzungen vor Ort waren, habe sich die Situation beruhigt. Grund für die Auseinandersetzung sei ein interner Umzug gewesen. Nach Informationen unserer Zeitung sollten infizierte und nicht-infizierte Bewohner räumlich getrennt werden, womit sie nicht einverstanden waren.

Das Landratsamt sucht neue Räume

Für den Fall, dass sich Bewohner einer Asylunterkunft mit dem Coronavirus anstecken und nicht isoliert werden können, sucht das Landratsamt derzeit Räume, in denen Infizierte und deren Kontaktpersonen untergebracht werden können. Wie Wolfgang Müller sagt, kommen dafür vier Gebäude auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Penzing infrage. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagt der Pressesprecher und hofft auf eine zeitnahe Lösung. Die Gebäude würden dann von der Bundeswehr gemietet werden. Mobiliar sei teilweise noch vorhanden.

