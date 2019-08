vor 18 Min.

Polizisten gebissen: Gericht verhängt Bewährungsstrafe

In einem Lokal am Ammersee rastet ein betrunkener Gast aus. Er schlägt und beißt zu - und kündigt der Polizei ein Verbrechen an.

Von Ernst Hofmann

Über einen Biss in den rechten Oberschenkel eines Polizisten ist jetzt im Landsberger Amtsgericht verhandelt worden. Ein 31-jähriger Besucher eines Lokals am Ammersee hatte den Beamten am Rande eines „Beer Pong Turniers“ gebissen.

Der Beschuldigte musste sich gleich wegen mehreren Straftaten verantworten. Sie sollen gemäß der Anklage alle in der Nacht vom 16. auf 17. Februar verübt worden sein. Es ging um vorsätzliche Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Missbrauch des Polizeinotrufs, Bedrohung und das Vortäuschen einer Straftat. Bei dem „Beer Pong Turnier“ vergnügten sich 36 Personen – 18 Teams mit je zwei Personen. Ziel waren gemäß der Spielregeln gefüllte Bierbecher, die bei einem Treffer mit dem Tischtennisball immer ausgetrunken werden müssen. Unter den Teilnehmern war auch der 31-Jährige aus einer Gemeinde im südlichen Landkreis. Als er an den Start ging, etwa um 19.30 Uhr, hatte er bereits drei Bierchen intus. Bis spät in der Nacht können es zehn bis zwölf Flaschen gewesen sein, hieß es in der Hauptverhandlung. Gutachter Johann Fischer sprach im Gerichtssaal von 2,42 Promille. Dazu machte der Angeklagte keine Angaben, denn er könne sich an nichts erinnern. Er habe von seiner Frau erst am nächsten Morgen erfahren, was er alles „angestellt“ haben soll.

Der mit vier Vorstrafen belastete Angeklagte räumte vor Gericht ein, dass er Alkoholprobleme habe, dass er am 17. Februar zu viel und zu schnell getrunken habe. In besagter Nacht soll er mit dem Veranstalter aneinandergeraten sein, diesem einen Schlag ins Gesicht verpasst und einem 49-jährigen Gast den Ellbogen zwischen die Rippen gedrückt haben. Der Veranstalter trug eine Beule davon, der andere „Beer Pong“-Spieler ließ sich in der Nacht auf Sonntag mit einem Sanka ins Klinikum fahren. Am Tag danach wurde der Mann entlassen. Bei ihm war eine Alkoholvergiftung diagnostiziert worden.

Der Angeklagte bekam nach dem Zwischenfall vom Veranstalter Hausverbot. So griff er zum Handy und rief die Polizei. Aufgrund seines Alkoholpegels tat er sich beim Sprechen nicht leicht. Das belegte der von der Polizeizentrale aufgezeichnete O-Ton, der im Gerichtssaal abgespielt wurde. Den beiden Anrufen des Angeklagten zufolge – sie erfolgten zwischen 2.35 und 2.42 Uhr – sollte im Lokal „Schlimmes“ geschehen. Denn es sollen Frauen vergewaltigt werden, so seine Botschaft. Doch das stimmte nicht.

Die vor Ort eingetroffene Polizei wollte dem Angeklagten schließlich ein Taxi zur Heimfahrt organisieren. Das passte ihm nicht. So kam es zu Handgreiflichkeiten. Als er fixiert werden sollte, biss der Mann einen Polizisten in den rechten Oberschenkel. Hierfür überwies der „Beißer“ bereits freiwillig Schmerzensgeld in Höhe von 600 Euro und entschuldigte sich bei allen Beteiligten. Außerdem trat er vor einigen Monaten eine ambulante Alkoholtherapie an.

Bei der Hauptverhandlung wurde bekannt, dass keiner der Beteiligten einen Strafantrag gegen den Angeklagten gestellt hat. Ihm wurde von Richter Michael Eberle und dem Gutachter zugestanden, dass es sich um eine „erhebliche alkoholbedingte Enthemmung“ gehandelt habe. Die Vertreterin der Anklage beantragte ein Jahr und sechs Monate Haft, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden, und eine Geldstrafe von 3000 Euro.

Rechtsanwalt Joachim Feller – er verteidigte den Angeklagten – sah keinen Missbrauch des Notrufs, es habe keine Sachbeschädigung gegeben und bei dem „Ellenbogen-Check“ gegen den 49-Jährigen habe es sich um keine vorsätzliche, sondern eine fahrlässige Körperverletzung gehandelt. Feller zufolge habe der verletzte Polizist die Drohung seines Mandanten, dass er den Beamten finden und umbringen werde, nicht ernst genommen. Der Anwalt forderte eine Bewährungsstrafe von sechs Monaten, eine Geldauflage von maximal 1800 Euro und eine Fortsetzung der Alkoholtherapie.

Richter Michael Eberle entschied sich für ein Jahr und zwei Monate Haft – diese zur Bewährung für drei Jahre, die Fortsetzung der Therapie und für eine Geldauflage von 2000 Euro, die der Drogenhilfe Schwaben zugute kommen soll. (eh)

