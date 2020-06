15:59 Uhr

Positiver Corona-Test bei einem Pfleger in Landsberg

Plus In einem Landsberger Seniorenheim gibt es einen weiteren Corona-Fall. Die Zahl der Erkrankten im Landkreis steigt wieder an.

Von Margit Messelhäuser

Die Zahl der mit Corona infizierten Menschen im Landkreis Landsberg hat sich wieder erhöht: Aktuell sind es sechs Personen, teilt das Landratsamt mit. Betroffen ist auch ein Mitarbeiter eines Pflegeheims in Landsberg – am Freitagmittag war das Gesundheitsamt dort im Einsatz, um weitere Tests durchzuführen. In dieser Einrichtung ist es nicht der erste Corona-Fall.

Es ist alles ruhig vor dem Pflegeheim in der Spöttinger Straße in Landsberg. Am Eingang hängt ein Plakat, das den Besuchern den Eingang verwehrt. „Stop, für Besucher derzeit geschlossen“, steht dort. Durch die Scheiben sieht man im Inneren aber Bewegung. „Das Gesundheitsamt ist gerade da und testet“, sagt Ralf Dietrich, Leiter des Pflegeheims Pichlmayr. Am Freitag war bekannt geworden, dass bei einem Mitarbeiter ein Corona-Test positiv war. Dieser befindet sich bereits seit vergangenen Dienstag in Quarantäne, so Dietrich.

Ergebnisse gibt es am Montag

Mehr wollte Dietrich dazu nicht sagen. Bislang sei kein Bewohner betroffen und es wurde auch niemand aus dem Haus ins Krankenhaus gebracht. Es sei auch nicht klar, ob sich der Betroffene im Haus angesteckt habe. Mit Ergebnissen der am Freitag durchgeführten Tests sei am Montag zu rechnen, so Ralf Dietrich. „Dann kann ich auch mehr sagen.“

Eigentlich waren für Pflege- und Altenheime ja regelmäßige Tests vorgesehen, doch dies sei bislang noch nicht umgesetzt, so Dietrich. Zwar habe es dazu eine Information gegeben, mehr aber noch nicht. Ende März war ein Bewohner der Einrichtung im Krankenhaus gestorben. Der 92-Jährige war in schlechtem Gesundheitszustand in die Klinik eingeliefert worden, ein Corona-Test bei ihm war positiv ausgefallen. Daraufhin waren mehrere Bewohner und Mitarbeiter des Heims isoliert worden. Weitere Infizierte hatte es im Heim nicht gegeben. Das Plakat, sagt Leiter Ralf Dietrich, sei nicht neu, es hänge schon seit Beginn der Pandemie.

Ein Patient ist auf der Intensivstation

Aktuell befinden sich im Landkreis sechs positiv auf Corona getestete Personen in Quarantäne, teilt das Landratsamt mit. Ein Infizierter befinde sich auf der Intensivstation, aber auf dem Weg der Besserung. Insgesamt gab es – Stand Freitag – seit Beginn der Corona-Pandemie im Landkreis Landsberg 368 infizierte Personen, zehn Menschen sind in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Mitte März hatte es in Landsberg den ersten Todesfall gegeben. Ein 71-jähriger Mann mit Vorerkrankungen war im Landsberger Klinikum an den Folgen der Krankheit gestorben.

