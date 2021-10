Kinder inspirieren Maler Max Arnheim aus Prittriching

Plus Maler Max Arnheim aus Prittriching bringt sich die Technik selbst bei. Der gebürtige Niederländer lässt den Betrachtern seiner Bilder Spielraum für Interpretationen.

„Ich wollte immer frei sein“, sagt der Maler Max Arnheim. Er wolle die Welt nicht erklärt haben und sich nicht verbiegen, weshalb er sich bislang auch noch keiner Künstlervereinigung angeschlossen habe. Frei und unabhängig, wie er selbst sich fühlt, sollen seine Bilder durch ihre Offenheit dem Betrachter Spielraum für Interpretation lassen, nicht erklärungsbedürftig sein.