Prittriching: Zwei Hausärzte sagen Servus

Plus Die Prittrichinger Hausärzte Dr. Bernhard Sailer und Dr. Hermann Fischer gehen in den Ruhestand. Beide Mediziner blicken auf ein bewegtes Berufsleben zurück. Wie es mit dem Ärztehaus weitergeht.

Von Hertha Grabmaier

Als Gymnasiast kamen für Bernhard Sailer nur zwei Berufe infrage: Landarzt oder Sonderschullehrer. Während seines Ersatzdienstes als Pfleger an einer Urologischen Klinik entschied er sich für Letzteres. Jetzt, nach 38 Jahren als Hausarzt, blickt er auf ein bewegtes Berufsleben zurück. Das LT traf sich mit dem 69-jährigen Allgemeinmediziner und seinem 62-jährigen Kollegen Dr. Hermann Fischer in der Gemeinschaftspraxis in Prittriching, aus der sich beide kürzlich in den Ruhestand verabschiedeten.

„Die Liebe zu den Menschen ist das A und O“, so beschreibt Dr. Bernhard Sailer das Fundament, auf dem ein Landarzt sein Wirken aufbaut. Nach dem Studium in München ging er zurück in seinen Heimatlandkreis Günzburg und konnte sich nicht vorstellen, diesen je wieder zu verlassen. Doch es kam anders, als er im Krumbacher Krankenhaus auf den Prittrichinger Hausarzt Dr. Beck traf und dessen überschaubare Praxis 1983 übernahm. Mit Frau Jutta und den beiden Söhnen Michael und Florian zog er in die Lechraingemeinde.

Die Anzahl der Patienten verdoppelte sich schnell

Freundlich sei er gewesen, humorvoll, habe gleich mit allen geredet und sich schnell integriert. Den Patienten begegnete er mit Sensibilität und Empathie, konnte gut zuhören und nahm sich Zeit, oft auch für ein kleines G’schlarf (Lechrainerisch für Schwätzchen). Seine fachliche Kompetenz sprach sich schnell herum und innerhalb von drei Jahren hatte sich die Patientenzahl verdoppelt. Entsprechend stieg auch die Zahl der Hausbesuche, für die Urlaubsvertretungen schwer zu organisieren waren. Nach kuriosen Begebenheiten gefragt, erzählte Sailer, er sei schon immer etwas übergewichtig gewesen, und als er auf einem dieser Hausbesuche einer alten Bäuerin in Winkl erklärte, er habe nächste Woche Urlaub, entrüstete sie sich: „Brauchts ös vielleicht Urlaub, damits ös no fetter werds.“

Die Belegschaft des Prittrichinger Ärztehauses (von links): Dr. Michael Martin, Dr. Florian Sailer, Dr. Bernhard Sailer, Dieter Schlierf, Dr. Hermann Fischer und Dr. Matthias Kreitmeyr. Bild: Julian Leitenstorfer

Mitten hinein in die Familien zu kommen, sei für einen Hausarzt wichtig, sagt Bernhard Sailer. „Wenn man das häusliche Umfeld kennt, weiß man, wo das Magengeschwür herkommt.“ Die Menschen vertrauten ihm, so hörte er mehr als einmal, „ich habe doch nur Sie, dem ich alles erzählen kann“. Es gibt viele berührende Geschichten, die Sailers Patienten berichten. So die eines schwer an Krebs Erkrankten, der so gerne seine Infusion auf einer Liege im Garten unterm blühenden Kirschbaum wollte. Dr. Sailer suchte das nötige Equipment in der Werkstatt und hängte die Flasche spontan an den Baum.

Wie die Familie am Lechrain sesshaft wurde

Als er seine Söhne kaum noch sah – später kam Tochter Johanna dazu –, war klar: Alleine ist das nicht mehr zu schaffen. So nahm er 1992 einen Kollegen mit in die Praxis. Dieser eröffnete dann eine eigene Praxis in Landsberg und zum 1. Januar 1994 trat Dr. Hermann Fischer paritätisch in eine Gemeinschaftspraxis mit Dr. Bernhard Sailer ein. Gemeinsam mit Dr. Michael Martin, der 2002 dazukam und als Notarzt oft auf dem Sprung ist, und Dieter Schlierf, der bis vor Kurzem auch noch seine Praxis in Egling betrieb, konnte dann der große Praxisumbau realisiert werden. 2012 wurde das ärztliche Versorgungszentrum, mit großem Behandlungs- und OP-Bereich, Notfallmedizin, Sport- und Palliativmedizin, onkologischer Therapie und Akupunktur eröffnet.

„Sämtliche Um- und Neubaumaßnahmen konnten nur mithilfe der Grundstückseigentümerinnen Barbara Ditsch und ihrer Töchter realisiert werden und dafür bin ich sehr dankbar“, so Bernhard Sailer. „Auch die Bürgermeister Franz Lanzinger, Franz und Peter Ditsch unterstützten mich stets.“ Gemeinsam mit Dr. Hermann Fischer lobte er das Engagement der Praxishelferinnen, ohne die alles nicht laufen würde.

Der Generationswechsel im Ärztehaus ist eingeläutet

Inzwischen habe sich das Patientenaufkommen verfünffacht, der nördliche Landkreis und Teile des angrenzenden Kreises Aichach-Friedberg werden medizinisch versorgt. Vor sechs Jahren stieg Sohn Dr. Florian Sailer in die Praxis mit ein. Er hatte zuvor in einer Kinderklinik gearbeitet und übernimmt die dritte und vierte Patientengeneration. Die Groß- und Urgroßeltern betreute bereits sein Vater.

Bald nach dem Einstieg von Florian Sailer begann ein sukzessiver Generationenwechsel. Als Glücksfall bezeichnete Hermann Fischer den Praxiseintritt seines Nachfolgers, Dr. Matthias Kreitmeyr, der in der gegenüberliegenden Apotheke aufwuchs. Im Laufe des Jahres wird sich auch Dieter Schlierf in den Ruhestand verabschieden, sein Assistent Dr. Matthias Dehn ist schon eingearbeitet. Werden Landärzte oft als aussterbende Spezies bezeichnet, kann in Burching davon also keine Rede sein.

So sieht das Leben im Ruhestand für die beiden Mediziner aus

Mittlerweile gibt es auch einige Erleichterungen für Landärzte, es fällt die Präsenzpflicht weg, was heißt, dass sie nicht mehr am Ort ihrer Praxis wohnen müssen. So lebt der begeisterte Hobbygärtner Dr. Hermann Fischer in der Nähe seines Selbstversorgergartens mit altem Obstbaumbestand bei Haunstetten. Jetzt kann er auch seine Frau, die als Lehrerin tätig ist, zu Hause unterstützen und die drei Töchter mit Biogemüse versorgen.

Bernhard Sailer hingegen zieht es mehr hinaus in die Welt. Der leidenschaftliche Radler will auch in diesem Jahr wieder die Alpen mit Ziel Italien überqueren. Sein ganzer Stolz sind die sechs Enkelkinder, die alle in der Nähe wohnen. Solange die Kinder von Sohn Florian noch klein sind, übernimmt Vater Bernhard gerne Urlaubsvertretungen als Sicherstellungsassistenz, informiert er.

