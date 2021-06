Der Motor der Kleinkunstbühne soll anlaufen

Die Organisatoren von s’Maximilianeum wollen Kulturfans in Landsberg bald Kabarett und Musik bieten

Soll es zum Ende der Kultursaison 2020/2021 im Landsberger Stadttheater wirklich noch etwas werden in Sachen Kleinkunst? Die Organisatoren von s’Maximilianeum sind jedenfalls sehr entschlossen und lassen den Motor der Kleinkunstbühne noch einmal anlaufen. Und das mit einem echten Highlight: Wie ursprünglich geplant, kommt Martin Frank am Mittwoch, 16. Juni, nach Landsberg.

Weil aktuell die Besucherzahl im Stadttheater noch auf 85 beschränkt ist, hat der Kabarettist ein Doppelgastspiel zugesagt. Ab 18 Uhr und ab 20.30 Uhr stellt er während 80 Minuten ohne Pause sein neues Programm „Einer für alle – alle für keinen“ vor. Karten sind ab sofort beim Reisebüro Vivell und im Büro des Stadttheaters erhältlich. Da sich die Hygiene- und Einlassvorschriften immer wieder, je nach Inzidenzwert ändern, wird darum gebeten, dass Besucher die aktuellen Hinweise zu Einlass und Theaterbesuch auf der Website des Stadttheaters beachten oder im Büro erfragen.

Martin Frank mischt die deutsche Kabarettszene seit einigen Jahren regelrecht auf. Er nimmt sich selbst und seine gescheiterte Gesangskarriere, die niederbayerische Herkunft inklusive Oma und Feriengäste gerne auf die Schippe, schaut gelegentlich aber auch über die Spitzen des vor der Haustür liegenden Bayerwaldes.

Was er da sieht, darüber sinniert er im aktuellen Programm „Einer für alle – alle für keinen“ frech, hintersinnig und bitterböse über unser teils absurdes Leben auf dieser Erde. Die fahren wir sowieso mit voller Geschwindigkeit gegen die Wand, wenn wir uns nicht endlich den wirklich wichtigen Themen widmen.

Vermutlich hatte Martin Frank bei der Entstehung dieses Programms keine Vorstellung von der Schmerzhaftigkeit einer Pandemie. Der Titel allerdings wirkt wie modelliert für die derzeitige Lage.

s’Maximilianeum wartet mit einer weiteren Neuigkeit auf, denn Martin Frank soll – so es die Corona-Zahlen zulassen – nicht der Saisonabschluss sein: Am 19. Juli ab 19.30 Uhr gibt das Trio Sfera in der Besetzung Fany Kammerlander (Violoncello), Jo Barnikel (Piano) und Norbert Nagel (Klarinette) im Rahmen des Sommer-/Freilichttheaters ein Gastspiel.

Kleinkunstbühnenvorsitzender Rolf-Jürgen Lang weist auf eine Besonderheit hin. „Bislang hat dieses wunderbare Trio nur einmal im Livestream der Pasinger Fabrik gespielt. Der Landsberger Auftritt erstmals vor Publikum ist deshalb, falls es nicht kurzfristig ein weiteres Engagement vor dem 19. Juli gibt, wie eine Uraufführung.“

Der Vorverkauf für diese Veranstaltung startet vermutlich ab Montag, 7. Juni. Genaue Informationen zu dieser Veranstaltung folgen. (löbh)