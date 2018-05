vor 25 Min.

Prost: Seit 50 Jahren gibt es Asam-Mode in Landsberg

Vor 50 Jahren gründete Annemarie Asam (Zweite von rechts) in der Von-Eichendorff-Straße 1 in Landsberg ihr Geschäft. Im Bild (von links): Inhaberin Marion Asam-Weber, Susanne Kortenbruck und Tanja Widitz.

Bis heute ist Seniorchefin Annemarie Asam für ihre Kundinnen mit Tipps da. Was heuer in Sachen Mode angesagt ist.

Von Dagmar Kübler

Asam-Mode in der Von-Eichendorff-Straße 1 in Landsberg feiert sein 50-jähriges Bestehen. Das ist in unserer schnelllebigen Zeit schon eine Besonderheit. Kunden, Bedarf, Geschmack und Einkaufsgewohnheiten ändern sich - und mit ihnen Angebot und Service, verraten die Geschäftsführerin Marion Asam-Weber und ihre Mutter, Seniorchefin Annemarie Asam, ihr Erfolgsrezept. Dass dieses funktioniert, zeigt sich daran, dass auch die beiden Läden Asam-Mode und Nylons & Socks am Holzmarkt in der Altstadt seit Jahren erfolgreich bestehen.

Gerne darf es auch mal ein Glas Prosecco sein

Rechnet man das Alter aller Asam-Geschäfte zusammen, könnte man heuer sogar das 111-jährige Bestehen feiern. Auf den entsprechenden Messen schauen sich Marion Asam-Weber und Mitarbeiterin Tanja Widitz nach Mode und Accessoires verschiedener Labels um, die in das Konzept von Asam-Mode passen. Entsprechend viel Esprit wird auch in die Präsentation der Mode gesteckt. Und: Jede der langjährigen Verkäuferinnen kennt das Sortiment haargenau. Der Vorteil für die Kundin: Sie verlässt den Laden perfekt gekleidet. Farben, Material und Stil passen harmonisch zusammen.

Das Tüpfelchen auf dem I bilden Tuch, Hut, Schuhe und Handtasche. Jeder, der sich schon einmal zum Kauf eines ins Auge stechenden Einzelstücks hat verleiten lassen – und dann die Suche nach einer passenden Kombi irgendwann aufgegeben hat – weiß um den Mehrwert. Was Asam-Mode ausmacht, sind Kundennähe, Dienstleistung wie Änderungsservice, aber auch ein Gläschen Prosecco und Zeit für Gespräche – sowie absolute Stilsicherheit.

Des einen Leid war ihre Chance

„Unsere Mitarbeiterinnen beraten sehr individuell, aber entscheiden muss die Kundin selbst“, formuliert es Asam-Weber: Beratung ja - ehrlich, aber unaufdringlich. Begonnen hat alles mit dem Mut von Annemarie Asam. Als Verkäuferin im Kronas Minikaufhaus in der Von-Eichendorff-Straße 1 erlebte sie dessen Konkurs und übernahm kurzerhand.

Seit 1968 und bis heute steht die 78-Jährige, modisch gekleidete Seniorchefin ihren Kundinnen dort zur Seite. Das Sortiment umfasste zur Anfangszeit neben Damenmode Strümpfen, Nacht- und Unterwäsche sowie Kinder- und Babymode auch einige Herrensachen, zudem Kurzwaren, Wolle, Tischdecken und vieles mehr. Bis 1985 reduzierte und konzentrierte sich das Angebot schrittweise auf Damenmode. Seitdem wurde mehrmals modernisiert, heute präsentiert sich das Geschäft zeitgemäß hell in Weiß und Grau. Durch Modenschauen im Haus, aber auch im Sportzentrum, in Autohäusern, der Kartbahn oder im Stadttheater zeigte Asam-Mode in Landsberg die aktuellen Trends.

So sehen die Trends 2018 aus

Dass nun - nach den Pastelltönen - endlich wieder die frischen Farben wie Rot und Marine „in“ sind und Muster wie Tupfen und Streifen, freut das Asam-Team besonders. Und auch den Kundinnen diene die farbenfrohe Auswahl, mit dabei viele Blautöne, aber auch Pink und Gelb als Inspiration.

Ein großes Sortiment an Größen von 44 bis 54, zum Beispiel von Via Appia Due oder Frapp, ergänzt das Programm. Aber auch Marke, wie z. B. Marc Aurel oder Cambio aus dem Altstadtladen werden gerne auf Wunsch zur Anprobe geliefert. Kein Wunder bei diesem Service, dass Damen auch weitere Anfahrtswege in Kauf nehmen.

Gefeiert wird das ganze Jahr mit entsprechenden Aktionen, verrät Marion Asam-Weber, die Planungen laufen bereits auf Hochtouren.

