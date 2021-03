vor 8 Min.

Protestaktion in Penzing: Kritik vor dem Besuch des Verkehrsministers

Der Verkehrsminister Andreas Scheuer besucht heute den Penzinger Fliegerhorst. Im gesamten Ortsgebiet werden mehrere kritische Plakate aufgehängt. Dabei geht es auch um den ADAC.

Von Dominik Stenzel

Am Nachmittag wird Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) den ehemaligen Penzinger Fliegerhorst besuchen - doch das gefällt offenbar nicht allen. Im ganzen Penzinger Ortsgebiet waren am Vormittag selbstgebastelte Banner zu sehen. Wer diese aufgehängt hat, ist unklar. „Was bringt der ADAC für Penzing?“, war an einem Baum am Kreisverkehr zu lesen.

Unter der Facebookseite unserer Redaktion sind unter der Ankündigung des Termins ebenfalls zahlreiche kritische Kommentare zu finden. Ein Nutzer schreibt, dass der ADAC am Fliegerhorst keine Arbeitsplätze schaffen und für Penzing keine Steuern zahlen werde. Andere äußern sich zu Andreas Scheuer, der sich vor allem nach dem Scheitern der Pkw-Maut mit Vorwürfen konfrontiert sieht.

Auch Bürgermeister und Landrat sind bei dem Termin vor Ort

Wie berichtet, ist die Neuausrichtung des Penzinger Fliegerhorsts Anlass für Scheuers Besuch, wo sich ein Satellitenstandort des neu geschaffenen Deutschen Zentrums Mobilität der Zukunft (DZM) ansiedeln könnte. Der ADAC, der auf dem Fliegerhorstgelände ein Testzentrum errichten möchte, wird unter anderem Tests mit dem LKW-Abbiegeassistenten und dem Notbremsassistenten vorführen.

Neben Penzings Bürgermeister Peter Hammer (CSU) werden unter anderem Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV), Landrat Thomas Eichinger (CSU), der Bundestagsabgeordnete Michael Kießling (CSU) und der Landtagsabgeordnete Alex Dorow (CSU) an dem Termin teilnehmen.

